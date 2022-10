Despre soția sa, Mihai Mărgineanu are numai cuvinte de laudă. Întrebat care e primul lucru care îi vine în minte când se gândește la soția sa, artistul a răspuns: „Amestecate sunt căile Domnului. Andreea este cele «8 femei»” ale lui Moliere într-un singur corp. Din fericire, un corp frumos”.

Ca-n orice cuplu mai există și neînțelegeri, opinii diferite, însă cel mai important este să găsească un echilibru și să treacă peste orice moment greu.

„N-am reușit să aplanam niciun conflict din familia noastră. Nu cedează nimeni, suntem pe baricade și luptăm ca în comuna din Paris pentru drepturile noastre. N-o să învingă nimeni, niciodată. Lupta continuă. Și, fără glume, apar conflicte mereu. Unele se termină, altele durează și amândoi cedăm «primul», din când în când”, a spus Mihai Mărgineanu.

De asemenea, actorul din „Las Fierbinți” a povestit și despre cel mai îngrozitor moment din viața lui.

„Au fost mai multe. Când am fost exmatriculat din liceu în clasa a XII-a și când am picat la Electronică. Sau când am zburat prima oară și când am căzut făcând escalada pe un traseu de alpinism din Bucegi. Apoi, când mi-am dislocat umărul la antrenamente și m-au dus la Urgență la bustul gol și afară erau -27 de grade C, dar nu am simțit frigul.

Când s-a dus bunica mea, când s-au dus ai mei, când m-au concediat pe nedrept sau când m-a părăsit vreo iubită. Dar, de departe, cel mai urât moment a fost când eram pe hol și așteptam rezultatul unei operații pe care i-o făceau copilului meu”, a mărturisit Mărgineanu.

Mihai Mărgineau, în vârstă de 53 de ani, a spus cum și-a învins frica de zbor și a devenit dependent de avioane.

„Frica de zbor este naturală la oameni normali. Pentru că zborul a fost hărăzit păsărilor, iar noi suntem niște «tolerați» în aer, dacă respectăm REGULILE. Dacă nu le respectăm, ne lovim de planetă. Și doare. Frica de zbor mi-a trecut mergând la școală ca să învăț cum de stă mastrocitania aia în aer. Și am devenit dependent de mastrocitanie”, a spus artistul pentru sursa mai sus menționată.

