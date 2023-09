„Am filmat pentru sezonul nou. O să aflați, nu pot să vă spun eu când o să înceapă pe post. Am filmat pentru sezonul nou, cu doamna Grațiela Duban. Parcă am auzit de Duban, numele ăsta îmi spune ceva, nu mai știu de ce.

Cel mai mult la Duban îmi place nevastă-sa! Bine, nu la emisiune, că acolo ne cam ciondănim. Dar așa, în particular, îmi place despre ea”, a spus Mihai Mitoșeru pentru Cancan.

Mihai Mitoșeru a declarat că nu îi lipsește nimic și a ținut să precizeze că este foarte posibil să nu se mai recăsătorească, după divorțul de Noemi.

„Sunt divorțat. S-ar putea să nu mă mai căsătoresc în viața asta. Mi-am propus să rămân singur. E frumos să copilărești la vârsta mea”, a mai spus Mihai.

„N-am zis niciodată că eu neapărat îmi doresc un copil. Bine, îmi plac copiii, teoretic vreau copil, dar trebuie să am și cu cine. Așa, chiar cu oricine, cu cine stai o săptămână, două, trei, nu poți să ai un copil. Normal că poate aș vrea un copil, dar toată viața am fugit să nu fac copil.

Recomandări Prezent la deschiderea noului an școlar la o școală din Sectorul 1, Iohannis anunță că subiectul consumului de droguri în rândul tinerilor o să fie discutat în CSAT. „Un fenomen alarmant”

Mi s-a părut greu, am avut finuți, nepoți, am tot botezat și am văzut cât e de greu. Toți îmi spuneau «vai, cât e de greu, nu mai ieșim, nu mai putem, nu mai avem cu cine să lăsăm copilul». Și am fugit toată viața mea de momentul ăsta. Nu înseamnă neapărat că nu se va întâmpla”, a încheiat prezentatorul emisiunii „Se strigă darul!”.

