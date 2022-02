Mihai Mitoșeru, despre motivul pentru care a divorțat. „Am făcut multe greșeli. Am fost fraier”

„Să învățăm din perioada asta de pandemie multe. Eu am învățat multe în doi ani de zile. Mie mi s-au întâmplat toate în acești doi ani.

Aș fi vrut să nu existe. Am divorțat… că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez, am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai.

Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, că am fost fraier…”, a spus Mihai Mitoșeru, în platoul WOWbiz.

„După aceea s-a întâmplat cu mama să aibă tumoră pe creier, 6 centimetri, exact acum un an și ceva s-a operat. După aceea a fost bine, a fost rău, a fost bine, a fost rău. Și acum stau cu stres, când mă sună, nu mă sună, a luat pastile, n-a luat pastilele… dacă nu răspunde, deja înnebunesc și plec spre ea. Așa e normal să fie un copil.

Am învățat la un moment dat că trebuie să înveți să te descurci singur. Niciodată n-am știut sau n-am vrut să mă descurc singur. Aveam o soție, am o mamă, dar la un moment dat poți să nu mai ai. Soția nu mai e…”, a mai spus Mihai Mitoșeru.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro O adolescentă vedetă pe Tiktok, hărțuită de un tânăr de 18 ani. Tatăl ei l-a împușcat mortal. ”L-am auzit și când am ridicat privirea era o gaură în ușă”

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"