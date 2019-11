De Andreea Romaniuc Archip,

Prezentatorul TV susține că relația perfectă pe care o are cu soția lui nu se datorează concediilor sau escapadelor romantice. „Ultima noastră vacanță, cu familia, toți, a fost astă iarnă, vacanța de schi a fetelor. Și acolo am fost vreo două zile, pentru că m-am întors la emisiune, doar în weekend am venit. Deci nu vă bazați pe vacanțe. O să vină momente când nu o să puteți pleca în vacanță, cum a fost anul acesta pentru noi și cum o să mai fie, probabil, încă un an”, este avertismentul proaspătului tătic. Mihai și Gabriela au două fete, gemene – Mara și Cezara – în vârstă de 11 ani și o bebelușă – Roua, de 4 luni.

Mihai Morar alături de familie

Au renunțat la orgolii

Mihai Morar a recunoscut că orgoliul l-a determinat să facă greșeli la începutul relației cu Gabriela, dar că pe parcurs au apelat la anumite convenții care le asigură liniștea în familie. „Cred că e vorba pur și simplu de comunicare și să nu îi calci niciodată orgoliul, spațiul intim celuilalt. Să îi dai atât de multă libertate încât să aibă nevoie de adevărata libertate, aceea a familiei. La început eu eram mult mai orgolios decât soția mea și mi-am dat seama că nu duce nicăieri orgoliul. Au fost câțiva ani în care eram tare pe poziții și aveam impresia că dacă eu nu sunt cel care are ultimul cuvânt înseamnă că eu sunt cel care pierde”, a declarat, pentru Libertatea, Mihai Morar.

Mihai și Gabriela sunt împreună de 13 ani

Se bazează pe soția lui

Vedeta TV recunoaște calitățile partenerei sale de viață și este mândru că o are alături. „Sunt atât de relaxat în momentul acesta, pentru că știu că am o nevastă mult mai deșteaptă decât mine emoțional și din punct de vedere al organizării unei familii, al organizării treburilor și fiecare își știe calitățile, ea nu calcă peste teritoriul meu, eu nu calc peste calitățile ei și atunci e armonie la noi”, a adăugat el.

