Mihai Morar, dezvăluiri neașteptate: „Pentru mine urmează al patrulea copil. Și mă întorc în televiziune”

Prezentatorul a povestit inițial despre podcastul lui „Fain & Simplu”, ca în final să dezvăluie că se vede tată pentru a patra oară, dar și că sâmbătă, 5 martie, revine pe micul ecran. „Podcastul a fost cel mai mare câștig pe care l-am avut în pandemie, am renunțat la TV și am reușit să am spațiul mental cât să mă gândesc ce fac mai departe, iar pandemia, lockdown-ul mi-au dat timpul ăsta. Sunt convins că am mai mulți urmăritori ca la emisiune. Dar știi în ce măsor? În feedback.

Pe câți oameni îi mișcă cea ce fac eu. Și marea mea frustrare în televiziune era că făceam emisiuni bune cu invitați tari și importanți, cu subiecte bune și nu aveam niciun feedback. Eram doar eu. Să faci o meserie publică, unde nu ai păreri de la publicul tău, este destul de frustrant. Și acum mă bucur că nu vorbesc la pereți, văd că am publicul meu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pentru mine urmează al patrulea copil. Și mă întorc în televiziune chiar în weekendul acesta, o să prezint o nouă emisiune, însă nu vă pot da amănunte deocamdată, veți afla la momentul potrivit. Este doar un proiect special. Însă vedem ce se va mai întâmplă după.”, a povestit Mihai Morar.

O bună perioadă de timp, Mihai Morar a prezentat o emisiune la Antena Stars, dar, din păcate, aceasta a fost scoasă de pe post odată cu pandemia. Acum, el e prezentator la Radio Zu și are podcast pe YouTube.

În ceea ce privește viața personală, el e căsătorit cu Gabriela și au împreună trei fete. E vorba despre gemenele Mara și Cezara, iar mezina familiei e Roua.

