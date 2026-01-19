Ridicat în Oradea cu 7 milioane de euro, bani proveniți din donații, după cum a notat Gazeta Sporturilor, centrul de recuperare nu este în totalitate gata.

Fostul fotbalist a obținut 7 milioane de euro din donații

„Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații. Ne-ar fi costat mai mult dacă nu primeam multe reduceri. Centrul nu e gata complet. Am mai avea nevoie de un milion de euro”, a spus Mihai Neșu.

Din păcate, Guvernul a eliminat scutirile fiscale de care se bucurau persoanele cu dizabilități, care nu plăteau până acum impozit pe clădiri, terenuri și autovehicule, astfel că fiecare primărie va decide dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia de reduceri sau scutiri fiscale. Iar Mihai Neșu, care în anul 2011 a suferit o accidentare teribilă la antrenamente, în urma căreia a rămas paralizat de la gât în jos, are de suferit acum.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a spus Mihai Neșu la Antena 3.

Mihai Neșu ar trebui să plătească 36.000 de euro impozit din clădiri

Astfel, dacă decizia va rămâne în picioare, fostul fotbalist de la Steaua București și de la Utrecht va trebui să plătească 36.000 de euro pe an impozitul din clădiri, după eliminarea scutirilor fiscale pentru persoanele cu dizabilități.

La sfârșitul anului trecut, când a fost întrebat despre decizia pe care a luat-o, Ilia Bolojan afirma că ar trebui să fie afectate doar persoanele care obțin fraudulos un certificat de handicap, nu și oamenii care chiar suferă.

„Când am luat decizia de a elimina facilitățile la contribuția pe sănătate, singura categorie exceptată, pentru că aveam milioane de oameni exceptați, au fost persoanele cu handicap. În afară de facilitățile din sănătate, nu mai plăteau nici impozitele pe proprietate, pe apartamente sau mașini.

Au facilități, primesc sprijin de la stat. În afară de cazurile oamenilor care sunt perfect justificate, cred că în această zonă avem niște situații în care cu siguranță o parte dintre certificatele obținute în România nu sunt în regulă. Am cerut Misterului Muncii și Ministerului Sănătății să impună o măsură care să verifice aceste situații”, afirma Ilie Bolojan.

