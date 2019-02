Dragii mei, eu nu am nimic de împărțit cu nimeni și nu mă aflu aici ca să intru peste cineva sau în mintea cuiva și să schimb ceva la careva dintre voi…NU …eu mă aflu aici pentru cei care doresc să vină către cunoașterea pe care o am eu și carte Lumina pe care o pot da eu ….Nu am nici timp și nici starea cu care să intru în polemici cu oameni care nu au citit în viața lor mai mult de 3 cărți la școală și alea împinși de la spate…Eu am o misiune și am de gând să mă țin de ea,ca atare cine se simte frustrat sau este împotriva faptului că eu promovez faptul că Dumnezeu este în noi și că noi accesând cunoașterea noastră interioară putem face ceea ce este bun pentru viața noastră este liber să îmi dea block direct și să nu îmi ia din timpul meu pentru a ma pune pe mine sa fac acest efort..o.k.? Trăim cu toții într-o lume Libera și Independentă unde fiecare om este liber să facă ceea ce vrea și ceea ce simte….nu sunteți de accord cu ceea ce promovez eu …exista atât de multe secte,cultte,eu nu opresc pe nimeni să facă ceea ce își dorește dar nici nu accept ca cineva să vină și să încerce sa își impuna punctul limitat de vedere pe pagina mea …Să o facă fiecare pe pagina lui…o.k.?

Vă iubesc asa cum sunteti dar asta nu înseamnă că eu trebuie să suport porcăriile fiecărui om așa gratuit…gratuit ma ocup de Terapii pentru că asa vreau eu …n-am nici o obligatie la nimeni o.k.?

Ca atare oricine vrea să își expună un punct diferit de vedere ,este liber să o facă pe pagina lui nu pe pagina mea ! Pace și Lumină tuturor !'; a scris Mihai Onilă pe contul de socializare.

Mihai Onilă are 48 de ani, este solist etno de nunţi, este căsătorit, iar de mai mulți ani şi-a găsit vocaţia de terapeut-vindecător, îndeletnicire în care s-a reprofilat. Onilă, ce se trage dintr-o familie de muzicanţi, şi-a deschis şi un cabinet în calitatea sa de „doctor alternativ’ şi are o mulţime de pacienţi. În 2016, Mihai Onilă și-a pierdut fetița. Ioana Emily Hope avea doar 10 ani și s-a stins din viață în urma unor probleme grave de sănătate.

