Vedeta din România care a lucrat ca șofer și poștaș în Belgia: „Acum e pe val”

De-a lungul timpului, românii care au sperat la „o viață ca afară” au decis să plece de pe plaiurile mioritice și să se stabilească în diferite țări, fie ele din Europa sau de pe alte continente.

Printre cei care s-au mutat, chiar și temporar, din România, s-au regăsit, de-a lungul anilor, nume precum Leonard Doroftei, Mihaela Rădulescu, Iulia Vântur, Claudia Pavel, Monica Gabor, Andreea Antonescu, Lucian Bute, Lucian Viziru sau Mihai Onilă.

Acesta din urmă, fost cântăreț în trupa Axxa, a decis să plece din România în Belgia, iar acolo a avut diferite job-uri, unele dintre acestea neavând nicio treabă cu profesia lui de artist.

Mai exact, Mihai Onilă a dezvăluit că a lucrat, printre altele, ca șofer și ca poștaș, dar că a făcut și un curs de inginer de sunet și a colaborat cu unele teatre. Mai mult decât atât, în weekenduri el nu a renunțat la pasiunea pentru muzică și a cântat la petrecerile românilor din Belgia, Franța, Olanda sau Germania.

„Cât timp am locuit în Belgia, din 2014, am făcut un an și șase luni un curs de inginer de sunet. Adică tot ce ține de podium și de scenă, începând de la cabluri, ștechere, prize, mixere de sunet și de lumini, puteri de sunet, boxe, microfoane, feluri de lumini și filtre de lumină, până la producție muzicală în studio profesional de înregistrări.

Am fost angajat la un teatru ca inginer de sunet si tehnician de scenă. Am fost colaborator în mai multe teatre și evenimente, cel mai mare la care am participat fiind Festivalul din Ghent, unde am mixat trupa lui Allen Stone, care acum e pe val, alături de Teddy Swims.