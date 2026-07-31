Mihai Onilă trăiește primele momente de liniște după 10 zile de calvar, în care viața sa a fost pusă în pericol. Fostul membru al trupei AXXA a ajuns de urgență pe masa de operație după ce a acuzat dureri abdominale insuportabile, medicii descoperind o problemă critică la nivelul colecistului, complicată ulterior de o pancreatită acută. După o intervenție chirurgicală dificilă și momente de cumpănă, acesta a fost declarat în afara oricărui pericol și s-a întors acasă.

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Laura Onilă, a fost cea care a mers la spital pentru a-și lua soțul acasă.

„A apărut soarele și pe strada noastră! Astăzi avem cea mai așteptată și binecuvântată veste: Mihai este în afara oricărui pericol și se întoarce acasă! Ce a fost mai greu și mai critic a trecut cu bine. Din acest moment, urmează un tratament de lungă durată și un regim strict pentru vindecarea completă a pancreatitei acute. Știm că drumul recuperării cere răbdare, dar cel mai important este că e acasă, este în viață și este bine! Mihai este un om incredibil de puternic, un adevărat luptător, și va trece cu brio peste această perioadă de refacere”, a declarat Laura Onilă, pentru Viva.ro.

Mesaj tranșant pentru cei care i-au dorit răul pe patul de spital

Pe lângă mulțumirile adresate cadrelor medicale și oamenilor care au trimis gânduri, soția artistului a transmis și o reacție fermă la adresa celor care au avut atitudini ostile față de suferința lui Mihai Onilă.

„Vrem să mulțumim din tot sufletul cadrelor medicale pentru dăruire, precum și tuturor celor care ne-au fost alături cu un gând bun și mesaje pline de susținere. Energia voastră ne-a dat o putere uriașă! În egală măsură, această încercare ne-a fost o lecție de viață profundă. Mulțumim și celor care nu au fost alături de noi în aceste momente grele. Dar și celor care, din păcate, i-au dorit răul sau chiar moartea lui Mihai. Prin voi am înțeles încă o dată că nu toți oamenii au suflet – unii poartă o piatră în loc de inimă. Dar viața le așază pe toate cu înțelepciune, iar nouă ne rămâne doar să învățăm din aceste lecții și să mergem mai departe cu lumină. Iubirea, adevărul și credința în puterea proprie înving întotdeauna!”, a mai adăugat Laura Onilă pentru Viva.ro.

Prima reacție a lui Mihai Onilă după intervenția chirurgicală

La rândul său, aflat încă într-o stare de slăbiciune fizică pronunțată după operație și spitalizare, Mihai Onilă a precizat. „Chiar dacă sunt încă slăbit, în tot acest timp, din cauza acestei probleme, am trecut dintr-o lume într-alta! Sunt împăcat cu tot ce s-a întâmplat și recunoscător! Pace și Lumină pentru toți cei care înțeleg sensul profund al acestor cuvinte!”.

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