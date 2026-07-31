Liderul incontestabil: Istanbul depășește marile capitale europene

Locul întâi în clasamentul european este ocupat de Aeroportul din Istanbul (Turcia), care oferă conexiuni directe către un număr impresionant de 294 de destinații. Această performanță este susținută de compania națională Turkish Airlines, care folosește aeroportul ca bază principală și care deține totodată recordul mondial Guinness pentru operatorul aerian care zboară spre cele mai multe țări din lume.

Pasagerii care tranzitează Aeroportul din Istanbul pot călători direct atât spre stațiuni de vacanță populare precum Antalya sau Bodrum, cât și spre metropole îndepărtate de pe alte continente, cum ar fi Mexico City sau Sydney.

Podiul european și marile noduri de tranzit din Vest

Poziția a doua în topul conectivității este împărțită de două dintre cele mai tranzitate aeroporturi din Europa de Vest: Paris Charles de Gaulle (Franța) și Amsterdam Schiphol (Olanda), ambele având rute directe către câte 262 de destinații.

Clasamentul primelor zece noduri aeriene de pe continent este completat de:

  • Frankfurt (Germania) – 258 de destinații directe,
  • Roma Fiumicino (Italia) – 230 de destinații
  • Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Spania) – 227 de destinații
  • Barcelona-El Prat (Spania) – 220 de destinații
  • München (Germania) – 211 destinații
  • London Heathrow (Marea Britanie)- 210 destinații
  • London Gatwick (Marea Britanie) – 200 de destinații.
Unde poți zbura cel mai ușor din Europa: clasamentul aeroporturilor cu cele mai multe curse directe
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Topul celor mai conectate 25 de aeroporturi europene continuă cu Dublin (193 de destinații), în timp ce Manchester și Milano Malpensa împart poziția a 12-a, având fiecare câte 188 de destinații directe. Pe locurile următoare se situează Zürich și Antalya (câte 187 de destinații), Palma de Mallorca (185), Viena (182), Copenhaga Kastrup (176), Atena (169), Málaga (166), Paris Orly (156), Lisabona (153), Istanbul Sabiha Gökçen (149), Oslo Gardermoen (142) și Moscova Șeremetievo (124).

Diferența dintre zborurile directe și statutul de megahub global

Experții OAG precizează că numărul destinațiilor directe este o cifră dinamică, supusă ajustărilor frecvente în funcție de sezoanele de zbor. În paralel cu numărul de conexiuni directe, compania realizează și raportul anual Megahubs, care evaluează aeroporturile globale luând în calcul atât numărul destinațiilor deservite, cât și volumul de legături programate între zborurile internaționale în cele mai aglomerate zile de operare.

„Dacă analizăm clasamentul prin prisma conexiunilor internaționale agregate, în anul 2025, Aeroportul London Heathrow a fost desemnat principalul megahub global, fiind urmat pe podium de Aeroportul din Istanbul și de Aeroportul Amsterdam Schiphol”, au transmis experții OAG.

Următoarea ediție a raportului global privind megahub-urile aeriene urmează să fie dată publicității în cursul lunii septembrie.

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