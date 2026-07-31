Vineri spre sâmbătă, temperaturi de până la 34 de grade

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00. ANM anunță că vremea va rămâne călduroasă în Capitală, iar disconfortul termic se va accentua în următoarele zile. Pe întreaga perioadă, Bucureștiul se va afla sub incidența informării meteorologice pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.

În intervalul 31 iulie, ora 09:00 – 1 august, ora 09:00, vremea călduroasă va persista. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 33 și 34 de grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 16–19 grade.

Căldură și disconfort termic ridicat în weekend

Pentru intervalul 1 august, ora 09:00 – 2 august, ora 09:00, meteorologii anunță că vremea va fi în continuare călduroasă. Indicele temperatură-umezeală se va apropia din nou de pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 33 și 34 de grade, iar cea minimă între 16 și 19 grade.

Duminică, ITU atinge pragul critic

În intervalul 2 august, ora 09:00 – 3 august, ora 10:00, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între 33 și 34 de grade ziua și 15–19 grade noaptea.

Pentru intervalul 3 august, ora 09:00 – 4 august, ora 10:00, vremea va fi în continuare călduroasă. Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 16 și 19 grade Celsius.

Vezi și prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 3-31 august 2026

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