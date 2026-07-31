Între mai și octombrie anul trecut, Bulgaria a atras aproximativ 2,5 milioane de turiști din Uniunea Europeană, iar românii au reprezentat 31% dintre aceștia, potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria.

Stațiunile bulgărești preferate de români sunt Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Constantin și Elena, iar în ultimii trei ani, Sveti Vlas, datorită investițiilor în hoteluri noi, cu servicii premium.

O vacanță all inclusive de 6 nopți în Bulgaria costă până la 1.300 de euro

În 2026, durata medie a unei vacanțe în Bulgaria a scăzut la 5,2 nopți față de 5,8 în anii anteriori, iar odată cu apariția ofertelor last minute, numărul nopților de cazare este posibil să scadă la 4-5.

O familie formată din doi adulți și un copil care își dorește o vacanță all inclusive de 5-6 nopți în Bulgaria plătește, în general, 1.100-1.300 de euro, arată datele Travel Planner.

În iunie-iulie, când este vârf de sezon, prețurile au pornit de la 350 de euro pentru două persoane care aleg un sejur de 5 nopți, all inclusive. O familie formată din doi adulți și un copil sub 12 ani plătește aceeași sumă, deoarece copiii sub 12 ani nu sunt taxați.

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„Furnizorii noștri vorbesc despre o diminuare anul acesta de până la 30% a numărului de turiști români. Oamenii se gândesc mai mult înainte să cumpere o vacanță din cauza lipsei de predictibilitate, iar pentru noi înseamnă un efort mai mare de marketing. Am investit în marketing digital cu aproximativ 30% peste 2025, am devenit mai creativi, am optimizat procesul de vânzare și site-ul pentru a crește conversia.

Până acum avem o creștere de 20% față de 2025 datorită vânzărilor early booking și mai ales a Black Friday, dar piața de turism este în scădere, cu, foarte probabil, două cifre. Creșterea noastră vine din investiții și eforturi mult mai mari decât cele de anul trecut. Ceea ce funcționează acum sunt ofertele foarte puternice, cu reduceri de 35%, 40% sau chiar 45%. Când apar astfel de oferte, oamenii cumpără imediat, deci este o chestiune de bani”, a spus Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner.

Aproximativ 60% dintre români nu își permiteau o vacanță de o săptămână pe an în 2025

Deși prețurile au crescut cu aproximativ 5-10% față de 2025, în final, tarifele plătite de turiști sunt similare cu cele de anul trecut, ca urmare a ofertelor speciale aplicate de hotelieri.

„Vorbim de o atitudine mult mai calculată față de 2025: românii se uită foarte atent la ce beneficii au și ce costuri suplimentare pot apărea. Trecerea la euro a pus presiune pe hotelierii din Bulgaria, iar din cauza gradului mai mic de ocupare, au motive să scadă și mai mult tarifele. Dar sunt limitați de prețurile la produsele de bază și, de aceea, nu ne așteptăm la multe «bombe» promoționale.

Clienții sunt tot mai nehotărâți, așteaptă ofertele super last minute, dar acestea apar rar. De exemplu, unii hotelieri nu fac reduceri consistente, sperând să compenseze prin numărul mai mare de turiști din Ucraina și Republica Moldova. Însă, atunci când apar aceste reduceri rare, de 30-40%, românii cumpără foarte repede”, a explicat Sebastian Constantinescu.

Aproximativ 61% dintre români afirmau în 2025 că nu își permiteau o vacanță de o săptămână pe an, în creștere cu trei procente față de 2024, proporția românilor care nu puteau pleca în vacanță fiind și cea mai mare din UE, potrivit Eurostat. Media UE era de 27,5%.

Alte țări europene cu procente mari de locuitori care nu își permit o vacanță anuală de o săptămână sunt Turcia și Grecia, în timp ce Norvegia, Luxemburg, Suedia, Olanda și Danemarca sunt țările cu cele mai mari rate ale locuitorilor care pot pleca în vacanță o săptămână.

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