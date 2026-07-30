Cei doi turiști, ambii având în jur de 30 de ani, au vizitat restaurante și magazine precum Ikea din Aubonne, Mömax din Villeneuve și Coop din Ittigen. Metoda lor era simplă, dar eficientă: se prezentau ca fiind colecționari de bancnote rare, cerând casierilor să le arate banii din casele de marcat pentru a verifica numerele de serie. În timp ce casierii erau distrași, bărbatul fura bancnote de 20, 100 și 200 de franci, iar femeia îi acoperea mișcările.

Aceeași strategie a fost folosită și la Coop din Ittigen, unde au furat suplimentar pliculețe de șofran în valoare de 80 de franci, înainte de a plăti pentru două băuturi. În acest caz, bărbatul a luat 13 bancnote de câte 20 de franci, sub pretextul că verifică anul de emisiune.

Operațiunea lor, care le-a adus un câștig de aproape 2.000 de franci, a fost însă oprită rapid. Camerele de supraveghere din magazine au înregistrat activitatea infracțională, contribuind la identificarea femeii. Imaginile au fost esențiale pentru rezolvarea cazului.

În urma condamnării, cei doi au primit fiecare o amendă de 2.700 de franci elvețieni (aproximativ 2.915 euro) și o sancțiune suplimentară de 500 de franci elvețieni (aproximativ 540 de euro), cu o pedeapsă cu suspendare de trei ani.

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