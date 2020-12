Mihai Onilă, fost solist în trupa AXXA, are o nouă iubită la 6 luni de la divorț. Cum arată femeia care l-a cucerit

Mihai a povestit chiar și momentul în care s-au cunoscut și cum a început povestea lor de iubire.

„Chiar și tatăl meu a observat că semănăm, că avem trăsături comune. Ne-am cunoscut prin intermediul internetului. Eu predau cursuri de vindecare și ea a cerut un curs pe Facebook.

Am zis că da și am făcut două cursuri împreună, după care, într-o zi, s-a hotărât să ceară ceva de la mine, ceva special și în momentul acela eu am început să o văd cu alți ochi și ea la fel pe mine”, a declarat Mihai Onilă potrivit spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Totul a venit natural. A fost ceva așa, ca și cum trebuia să se întâmple. Nu am făcut eforturi de a începe o relație.

Totul a fost extrem de natural, din discuții extrem de normal și am ajuns să ne spunem ce simțim unul pentru celălalt”, a adăugat artistul.

