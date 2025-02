Invitat recent în podcastul lui Jorge, celebrul cântăreț a oferit detalii mai puțin știute din intimitatea lui și a vorbit inclusiv despre pozele îndrăznețe pe care le-a postat pe internet de-a lungul timpului.

„Era o poză în chiloți, în halat. Dacă pun poza asta pe net, ce să scriu? «Când este cutremur, am de ce mă ține». Eu aveam o școală de muzică cu copii, părinți, profesori și mi-era o rușine, mă întrebam ce zice lumea, dar ce zice sora mea, care e profesoară universitară de matematică la Iași, dar ce or zice prietenii? O să râdă? Am avut aceste remușcări.

Fac o nebunie, ca să revin în atenția presei. Au apărut o mulțime de articole, eram chemat la emisiuni. În aceeași seară, invitau vedete să mă comenteze. M-am trezit cu un contract de la o firmă de boxeri. Am primit 23 de perechi de chiloți și 10.000 de euro. Mergeam la plajă și îmi făceam poze, stăteam crăcit în toate felurile”, a spus Mihai Trăistariu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Șefii CFR Călători și-au crescut indemnizațiile în austeritate. Trenurile de călători din România au înregistrat în primele opt luni din 2023 întârzieri cumulate de 4,6 ani

Artistul a mai vorbit și despre ultima relație, pe care a avut-o cu o studentă din București. Potrivit celor spuse de Mihai Trăistariu, tânăra avea jumătate din vârsta lui și începuse și să îi spună „Daddy” („Tati”), deoarece el era mai mare decât tatăl ei.

„Nu am lovit nicio femeie din viața mea. Am avut vreo 10-11 relații, acum sunt singur. Cu vorba, poate, dar nu le-am jignit decât dacă m-au jignit. Atât! Încerc să fiu foarte atent. La mine, dacă s-a distrus o relație, s-a distrus că nu e… cum să zic… Nu sunt mofturos și nici că nu se ridică la standardul meu. Dar dacă, de exemplu, îmi stai numai în casă și nu faci nimic… Ultima relație s-a stins așa… Bine, era și la jumatea din vârsta mea. Am o problemă cu asta, nu mi-am luat decât puștoaice care sunt prea mici și îmi spunea și «Daddy», «Tati». Zic: «Nu-mi mai zi d-astea». Adică taică-su avea 39 de ani, eu 40, și făcea: «Tu ești mai mare ca tati».

Poate că primul impact sau atracția sexuală vine prima și după aia… Aici e o greșeală la mine. Dar am luat exemplu din familie și atunci nu cred că o să-mi lovesc niciodată soția”, i-a dezvăluit Mihai Trăistariu lui Jorge.

Cântărețul a afirmat că relația a durat aproximativ doi ani, dar că el nu și-a mai dorit să continue, deoarece fata nu făcea nimic toată ziua, iar el nu era dispus să o întrețină.

Recomandări Trafic îngreunat în București din cauza ninsorii. Mai multe tramvaie au deraiat.„I-a luat pe nepregătite”

„Ultima relație am rupt-o eu. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stau în Constanța, ea în București. Am lăsat-o. Era și studentă, nu avea bani. Îmi cerea bani de microbuz: «Îmi dai 8 lei să…?». Îi dădeam 50 de lei, nu 8 lei. Dar era jenant, după doi ani… Și am rugat-o să lucreze ceva. Până termini facultatea, angajează-te undeva. O săptămână a lucrat, s-a dus un pic la mall, a găsit ceva. «Dar nu-mi place». Și își luase part-time, 4 ore pe zi. N-a mai vrut, că e greu! «Și ce vrei, să te țin eu?».

Era frigiderul plin, o lăsam în pat. La ora 12.00 ieșeam și eu din casă. Mă trezesc greu, artiștii, noi ne trezim la 11.00. La 12.00 ieșeam, că eu am multe treburi de făcut, tot felul de acte, contabilitate, nu știu ce, mai am afaceri. Mă întorceam pe la 18.00, era în același pat. «Ce ai făcut?». Tot pe telefon”, a mai povestit Mihai Trăistariu în podcastul de pe YouTube al lui Jorge.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News