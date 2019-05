Prima semifinală a concursului Eurovision 2019 a avut loc marți, 14 mai. În concurs au intrat următoarele țări: Cipru, Muntenegru, Finalanda, Polonia, Slovenia Republica Cehă, Ungaria, Belarus, Serbia, Belgia, Georgia, Australia, Islanda, Estonia, Portugalia, Grecia și San Marino.

După prima semifinală Eurovision 2019, cântărețul Mihai Trăistariu, și-a spus părerea pe contul său de socializare. Acesta a fost impresionat de melodia Australiei. de asemenea, el a ținut să-i ureze succes lui Ester Peony, reprezentanta României în cea de-a doua semifinală Eurovision 2019.

„Am urmărit EUROVISION-ul în seara asta. Semifinala I … Cel mai mult mi-a plăcut Australia. O văd în Top 3 în finală.

Asta dacă nu se votează ciudat … ??? Apoi… Islanda și Cipru… Multe ciudățeni … Grafica e la superlativ. Aici Eurovision-ul s-a tot perfecționat, de la an la an. Scena arată … wooow. Îi țin pumnii strânși lui Ester, la semifinala de joi! Hai, România! ??? Intro-ul oferit de Netta, câștigătoarea de anul trecut, a fost fain. Totuși… citeam că țipă a slăbit 40 de kg. ??? Mie mi s-a părut că arată … la fel ca anul trecut. ??? Despre sound-ul pieselor… numai de bine… Cu excepția a 2-3 țări… restul au venit cu o freshuială pe cinste. Aici am eu un minus an de an: sound-ul. Dac-aș găsi acel studio care să-mi aducă sound-ul la zi… jur c-aș lucra numai acolo piesele. ???? În rest… rămân un fan fidel Eurovision-ului! Iar mi s-a făcut poftă să-mi storc mintea să găsesc o piesă cu care să câștig locul I! ??? Eurovision-ul e boală incurabilă! ??? Voi ce părere aveți ?! O să câștigăm vreodată acest Eurovision?”, a notat Mihai Trăistariu în mediul online.

Cea de-a doua semifinală Eurovision 2019 va avea loc joi, 16 mai.

Ester Peony, reprezentanta României la ediția din acest an, cu piesa „On a Sunday”, va urca pe scena Eurovision Song Contest pe 16 mai, în a doua semifinală a competiţiei, având numărul 6 de intrare în concurs.

Alături de reprezentanta României, în a doua semifinală participă: Elveția, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croația, Lituania, Malta.

Finala Eurovision 2019 va avea loc pe 18 mai.

Reprezentanta Israelului, Netta Barzilai, a câștigat concursul Eurovision 2018, care a avut loc la Lisabona, Portugalia.

Anul trecut a fost pentru a patra oară când Israelul a câștigat concursul Eurovision. Cel mai recent a fost în 1998, când Dana International a devenit primul artist transgender care câștigă concursul Eurovision. Dana International a mai participat și în 2011 la această competiție muzicală, dar nu a reușit să se califice în finală.

Prima ediţie Eurovision a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

