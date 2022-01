Costi Ioniță își încearcă din nou norocul la Eurovision, însă de această dată cu melodia „România mea”, pentru care a cooptat trei voci importante, mai exact Claudia Pavel, Minodora și Diana Bucșă. Piesa propusă de Costi Ioniță s-a calificat deja în semifinalele competiției.

Mihai Trăistariu nu a apucat să se înscrie în acest an la preselecțiile naționale de la Eurovision 2022, dar nu este deloc impresionat de melodiile care s-au calificat.

„Am ascultat câteva piese dintre cele calificate anul acesta. Vreo 10 mi s-au părut mai ok. Vreo trei dintre cele intrate în concurs sunt refuzate de mine, le-am primit și eu. Nu mi s-au părut top pentru vocea mea. Erau ok, dar nu de locul I internațional. Eu țintesc locul I internațional!”, a mărturist Mihai Trăistariu pentru WOWbiz.ro.

Semifinalele Eurovision 2022 pe plan național vor avea loc în luna februarie, iar marea finală, pe 5 martie. Melodia câștigătoare va reprezenta România la Eurovision 2022, ce va avea fazele finale între 10 și 14 mai, la Torino. Mihai Trăistariu a spus și ce părere are despre piesa lui Costi Ioniță pentru Eurovision 2022. Cei doi au făcut parte din trupa Valahia în anii 2000.

„Am ascultat piesa („România mea”). Poate fi o rețetă de succes pentru simplu fapt că are România în nume și pentru faptul că diaspora votează. E o piesă care poate câștiga, care poate aduce punctaj internațional”, a mai spus artistul.

„Până nu câștig premiul cel mare, nu mă las!”

Mihai Trăistariu are de gând să participe la Eurovision pânnă va câștiga. Cântărețul a fost de 11 ori finalist la Eurovision în România, iar în fiecare an se zbătea să aibă piese tot mai bune.

„Eurovisionul este un concurs imprevizibil și deja nu îmi mai dau seama care este rețeta. Se schimbă de la an la an. Și eu sunt derutat ca alții. Eu rămân un fan al concursului și, când voi nimeri o piesă bombă, am să mă înscriu. E primul an după atâția ani în care nu mă zbat pentru Eurovision. Sunt deja de 11 ori finalist Eurovision în România, un record.

Până nu câștig premiul cel mare, nu mă las!”, a declarat Trăistariu pentru WOWbiz.ro.

