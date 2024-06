În vârstă de 46 de ani, Costi Ioniță a trecut granițele țării și a ajuns cunoscut la nivel internațional ca artist, compozitor și producător muzical. A lansat melodii alături de mulți artiști cunoscuți, a compus pentru starurile din muzică, iar acum anunță și o colaborare cu Iulia Vântur.

„Este extraordinară și vă reprezintă și ea cu succes, este o româncă extraordinară”

Artistul a dat-o de gol pe vedetă și a dezvăluit cât de cunoscută e Iulia Vântur în India. E cântăreață acolo, dar are și succes pe plan personal, ea e iubita lui Salman Khan, celebrul star de la Bollywood. „Cu Iulia sunt foarte bun prieten.

Este o fată extraordinară, un artist foarte cunoscut în India. Românii habar nu au despre cât de tare este ea acolo, este foarte iubită, da, o să gândim la un proiect foarte frumos, în colaborare cu ceva artiști din Middle East și cu ea. Merită! Este extraordinară și vă reprezintă și ea cu succes, este o româncă extraordinară”, a spus Costi Ioniță despre Iulia Vântur pentru Click. Cei doi s-au revăzut de-a lungul timpului la multe evenimente în străinătate, în Dubai au și dansat împreună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări EXCLUSIV | Protocolul dintre Ministerul Sănătății și Patriarhie încalcă legea salarizării bugetarilor. Arhiepiscopia Bucureștilor insistă că are dreptul să numească preoții în spitale: „Ne angajăm personalul după susținerea unui concurs specific!”

A renunțat la cariera în România pentru viața în India

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, renunțat la viața din România, pentru a trăi în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia luată, mai ales că a învățat foarte multe lucruri. Ea povestește acum că hotărârea pe care a luat-o în urmă cu 12 ani a fost una foarte bună.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj.

Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia. Iulia Vântur recunoaște că experiența din India a maturizat-o și a fost fascinată de ceea ce a descoperit în această țară.

Recomandări Soția bărbatului ucis în accidentul comis de Mario Iorgulescu spune că va merge la CEDO: „Nu mă las bătută. Mai bine mor”

„În India m-am maturizat, am devenit femeie cu adevărat. Nu am vorbit mult despre viața mea, poate o voi face într-o zi, pe îndelete… într-o carte. Când am ajuns prima dată, eram prea fascinată de ideea de a fi în țara poveștilor lui Eliade. Eram ca un copil uimit de tot ce descoperea, de culori, de sunete, de muzică, de arome, de haine. India este fascinantă, are multe de oferit.

Țin minte însă că m-au marcat condițiile în care mulți oameni trăiau pe străzi. Și, cu toate astea, zâmbetul, acceptarea și recunoștința lor. Asta a fost prima lecție învățată în India”, a declarat Iulia Vântur, conform Viva.ro.

Urmărește-ne pe Google News