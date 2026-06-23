După cum a afirmat chiar el în nenumărate rânduri, afacerea lui Mihai Trăistariu cu apartamentele de la mare merge foarte bine, reușind să câștige pe an câteva zeci de mii de euro din chirii.

Din câte se pare, acum artistul se gândește serios să își cumpere și la munte un teren sau o pensiune, pentru a-și extinde afacerea și în altă zonă a țării.

Mai exact, Mihai Trăistariu a dezvăluit că vrea să facă un credit la bancă și că prima locație la care s-a gândit este situată în Predeal.

„Caut în prezent un super teren la munte. eMenTi Mountain View se va numi hotelul meu. Ca să vă chem în vacanță și la munte, nu doar la mare. Eu de mult vreau ceva şi la munte, pentru că turiştii care vin la mare mă întreabă: «La munte aveți ceva? Că e prețul bun și aveți condiții»!

De mult timp mă tentează să-mi fac ceva la munte sau să-mi cumpăr. Merg spre Cluj, pentru că am o nuntă, și o să trec prin Predeal, pentru că am o pensiune pe care trebuie să o vizionez. Am găsit un anunț cu o pensiune de vânzare și vreau să văd dacă pot să o transform eu.

Nu m-am gândit încă cât să investesc, am vorbit doar la bancă despre cât aș putea să iau pe firmă împrumut, pentru că nu am banii toți cash. Dacă împrumut de la bancă, trebuie să și pot plăti ratele, trebuie să văd cât pot să mă întind. Cred că e mai avantajos însă să iau o pensiune gata făcută, pentru că pot închiria imediat și pot scoate și bani. Dacă îmi iau un teren și construiesc eu, o să dureze câțiva ani. E mai simplu să o iei gata făcută, o mai modernizezi un pic și o bagi la închiriat”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Mihai TrăistariuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 26

Mai mult decât atât, celebrul cântăreț a dezvăluit că a găsit și în Bran un han de vânzare, însă prețul acestuia este destul de mare: 500.000 de euro!

„Vreau să fac și investiția asta, pentru că văd că merge cu turismul. M-au sunat 50 de oameni care îmi cereau rezervări la mare, dar nu mai am locuri, am ocupat tot sezonul. Adică refuz atâta lume încât îmi vine să fac un hotel cu 1.000 de camere.

Am găsit în Bran un han de vânzare, costă vreo 500.000 euro. Dacă-l iau pe acela, se va numi Hanul lui Mihai Trăistariu. Dacă reușesc să iau o pensiune cu restaurant, atunci îl numesc direct han”, a încheiat Mihai Trăistariu.

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