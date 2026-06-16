Artistul a decis în urmă cu doar câțiva ani să își investească banii pe care i-a câștigat din muzică în locuințe de la mare, pe care în fiecare vară le închiriază turiștilor.

Din câte se pare, afacerea lui Mihai Trăistariu este destul de prosperă, după cum afirmă chiar cântărețul.

„Eu o să ies pe plus. Cam 35.000 de euro profit, după ce plătesc impozite, TVA, cărți de muncă și taxe. Față de 2020, când am pornit, atunci fiind primul an, am avut cam 50% din apartamente ocupate. În al doilea an, în 2021, trei sferturi au fost pline, iar în a treia vară au fost arhipline. Deja sunt în a șaptea vară și se ocupă tot! Acum am turiști care sunt cazați, am avut și săptămâna trecută, de la 1 mai încoace tot am. Dacă nu ești harnic, afacerea ta pică. Eu sunt harnic! Concurență va fi tot timpul, mereu vin alții mai buni, mai noi… Trebuie să te actualizezi, să faci multă reclamă ca afacerea să meargă.

N-am scumpit prețurile. Am rămas la aceleași prețuri ca în anii trecuți: 250 de lei în aprilie, mai, iunie și septembrie, iar în iulie și august este 350 de lei pe noapte în Mamaia Nord, în centru, la 30 de secunde de mers pe jos de plajă. Nu găsești mai ieftin! La apartamentul de lux, deși l-am pus la 900 de lei, anul trecut l-am deschis și l-am dat la jumătate, la 450 de lei. Și am zis să rămână și anul acesta aceeași promoție! Este foarte fain, cu vedere la mare, chiar de lux. Este totul nou, se văd apusul, răsăritul, este foarte frumos. Eu zic că nu trebuie mărite prețurile, mai ales acum, cu austeritatea asta. Rămân cu prețuri fixe, la fel ca până acum, ca să-mi păstrez clienții și să nu plece în alte părți. Asta este și rețeta ca să reușești azi, când există concurență: să-ți păstrezi clienții pe care îi ai”, a spus Mihai Trăistariu pentru SpyNews.

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Celebrul cântăreț a dezvăluit că el în fiecare vară are apartamentele închiriate în proporție de aproape 100% și că se ocupă de fiecare, dacă pune anunțuri pe internet.

Mai mult decât atât, Mihai Trăistariu a dezvăluit că are clienți care se întorc în fiecare vară și că, de obicei, lumea își face rezervări încă din primăvară.

„Apartamentul de lux luat anul trecut este închiriat în proporție de 99%. Și mai am cele șase apartamente mai vechi, care deja au intrat în a șaptea vară, și sunt închiriate cam 90%. Și azi am făcut o rezervare, ieri cinci rezervări. Eu postez în fiecare zi, așa se ocupă de un business. Dacă nu ai anunțuri sponsorizate, îți faci postări! Eu din ianuarie mă ocup. Eu am învățat că primăvara se fac cazările. Nu aștept să vină vara și să mă întrebe dacă mai am ceva vara asta. Eu, când mă întreabă în seara asta, eu n-am niciodată. Se va ocupa tot! Eu în fiecare an am avut 100% grad de ocupare sau, să zic, 99%! Poate vreodată a mai renunțat cineva din motive medicale sau ceva.

Eu le rezerv cu avans, apartamentele mele mereu sunt pline. Nu știu dacă scumpirile m-au afectat pe mine. Anul trecut, când s-au scos cardurile de vacanță, m-au afectat puțin, pentru că 18 familii, în luna iunie, când s-a anunțat știrea, s-au retras dintr-odată. Nu m-am panicat, am postat încontinuu și am umplut la loc! Acum nu știu, poate că și am pagini mari, dar eu chiar muncesc, fac multă reclamă, să aduc mulți clienți noi. Unii se reîntorc, dar mai am și clienți noi”, a încheiat Mihai Trăistariu.

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