Frumusețea și rafinamentul Mikaelei Albu te cuceresc din prima clipă, însă dincolo de trăsăturile delicate, fiica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu impresionează prin echilibru, seriozitate și o eleganță naturală rar întâlnită la vârsta sa. La doar 16 ani, adolescenta vorbește cu maturitate despre familie, relații și momentele care au format-o până în prezent.

Într-un interviu acordat pentru VIVA!, Mikaela a oferit detalii despre legătura pe care o are cu tatăl ei, Mihai Albu, dar și despre relația cu Elena, actuala parteneră a acestuia.

O relație apropiată cu tatăl său

Mikaela mărturisește că relația cu tatăl ei este una bazată pe comunicare și încredere. Îi place să petreacă timp cu el, să iasă la plimbări sau pur și simplu să discute despre lucrurile care o preocupă.

„Cu tata am o relație frumoasă, petrecem timp împreună și vorbim mult. Ne vedem des, mai ales în ultimul timp. Am lucruri multe de învățat atât de la el, cât și de la mama mea. Am stat o perioadă la tatăl meu, dar nu foarte mult, momentan sunt între case (zâmbește), stau atât la el, cât și la mama mea.”

Adolescenta recunoaște că au existat și perioade mai dificile, însă acestea i-au ajutat să învețe să comunice mai bine și să își înțeleagă reciproc nevoile. „Perioade dificile au fost destule, însă acum nu mai contează decât că lucrurile s-au așezat pe o traiectorie normală.”

Și a continuat: „Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu, dar, la finalul zilei, mama a fost cea care m-a crescut și am deplină încredere în ea”.

Cum se înțelege cu actuala soție a tatălui

În ceea ce o privește pe Elena, soția actuală a lui Mihai Albu, Mikaela spune că relația este una civilizată și armonioasă. Respectul reciproc și deschiderea au contribuit la o atmosferă echilibrată, iar tânăra pare să gestioneze cu maturitate dinamica unei familii extinse. „Cu Elena am o relație OK, este un om bun”, a spus Mikaela.

De altfel, Mikaela subliniază că pentru ea este important să existe liniște și înțelegere între toți membrii familiei. Își dorește să păstreze relații bune atât cu mama sa, cât și cu tatăl și partenera acestuia.

