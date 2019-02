„S-a zbătut foarte mult pentru mine. M-am chinuit de la 14 ani să mă lansez. Am toate diplomele posibile ale festivalurilor. Le am acasă pe toate, premii. Eu mergeam la festivaluri până luam trofeul şi când îl luam, nu mai mergeam. Am fost foarte ambiţioasă pentru că de multe ori nu se luau pe drept. Eu ridicam sala în sus”, a povestit Minodora, în platoul emisiunii „Răi Da Buni”.

Mica, aşa cum îi spune Minodora, îşi serbează ziua de naştere duminică. „Plângeam amândouă. Mica se zbătea. Ea n-avea de unde să dea. Mama împrumuta bani ca să merg la festivaluri. Avea un prieten cu magazin second-hand şi îmi lua costumaţii ca să apar cum trebuie. Să fiu şi eu cum trebuie. Aveam ultimii bani şi mă coafam. Mâncam doar eu un sendviş. Mergem cu ultimii bani şi clar trebuia să câştig ceva ca să ne întoarcem acasă. S-a întâmplat că am câştigat un premiu şi am vrut să-mi cumpăr ceva de argint şi mi-au furat plicul cu toţi banii din magazin. A apelat mama la Ovidiu Comornic şi i-a spus să ne dea bani că nu aveam cu ce să ne întoarcem la Reşiţa, din Focşani”, a mai spus Minodora.

