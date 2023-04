Chiar de la prima oră a dimineții, Oana Roman a distribuit pe contul ei oficial de Instagram o fotografie de acum câțiva ani cu Mioara Roman, alături de un mesaj emoționant: „La mulți ani mama! Să-ți dea Dumnezeu putere și sănătate, liniște și zile frumoase.

Te iubesc! Îți datorez atâtea și îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat”, a scris vedeta, care a primit o mulțime de mesaje pentru mama ei din partea vedetelor precum Adela Popescu, Andrei Ștefănescu, Simona Pătruleasa, dar și din partea fanilor.

Mai târziu, Oana Roman a mers la centrul de recuperare unde e internată de mai multe luni Mioara Roman și i-a făcut o surpriză. O echipă de profesioniști a coafat-o pe Mioara Roman, a machiat-o, iar apoi fiica i-a dăruit un tort.

S-au și fotografiat împreună, iar imaginea a ajuns în mediul online. „La mulți ani, mama! Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să îi facem o surpriză. (…) Azi o serbăm. I-am adus tort și am machiat-o. A fost și la coafor și la manichiură, aici unde stă ea”, a mai transmis vedeta pe Instagram.

Motivul pentru care Oana Roman și-a dus mama la azil

Invitată la podcastul lui Jorge, Oana Roman a vorbit despre mama sa, care nu se află într-o stare tocmai bună. Vedeta a explicat de ce a luat decizia de a o duce pe mama ei la un centru de recuperare și nu a ținut-o acasă.

„A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. (…) Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi. Lucrurile au evoluat rapid, din păcate”, a povestit Oana Roman în podcastul „Vorba lui Jorge”.

Problemele de sănătate ale Mioarei Roman s-au agravat în timp, astfel că a avut nevoie de îngrijiri medicale mai speciale. Oana a hotărât să o ducă pe mama sa la un azil, după ce s-a consultat cu mai mulți medici.

„Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm. Am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu ei am decis că varianta cea mai bună ca această degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede e să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real”.

