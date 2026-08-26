Prezența partenerelor șefilor de stat la evenimente internaționale majore atrage, de fiecare dată, atenția asupra alegerilor vestimentare. La cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni, desfășurat la Kiev, la invitația Olenei Zelenska, Mirabela Grădinaru a reprezentat România.

Evenimentul, organizat în contextul Zilei Independenței Ucrainei, a avut ca temă „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte”. Pentru această ocazie, Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie albă, cu o croială clasică.

Designerul și stilistul Florin Burescu a analizat îndeaproape apariția partenerei președintelui României și a apreciat alegerea vestimentară, considerând că rochia i-a pus în valoare silueta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Florin Burescu, despre rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Kiev

Potrivit lui Florin Burescu, rochia aleasă pentru eveniment a fost potrivită, iar lungimea și accesorizarea au fost bine alese pentru silueta Mirabelei Grădinaru.

„Am văzut ținuta Mirabelei Grădinaru, o rochie foarte bună, accesorizată corect, lungimea rochiei a fost perfectă, ea are o siluetă frumoasă, îi stă bine cu ținute care îi marchează silueta de invidiat. Singurul amendament este în privința părului, e necoafat, neîngrijit, nu poți să te prezinți oricum la astfel de întâlniri oficiale, unde sunt prezente numeroase personalități politice. Ești fotografiat, reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot, haine, încălțăminte, machiaj și la atitudine”.

Stilistul a considerat, astfel, că alegerea rochiei a fost una inspirată, însă a atras atenția asupra importanței fiecărui detaliu într-un context oficial de acest nivel.

„Problema ei cea mare este însă atitudinea”

Dincolo de ținuta vestimentară, Florin Burescu a analizat și felul în care Mirabela Grădinaru se prezintă la evenimentele publice. Acesta consideră că partenera lui Nicușor Dan ar trebui să lucreze mai mult la postură și la atitudine.

„Problema ei cea mare este însă atitudinea, este foarte stânjenită, crispată, în toate gesturile, în mers, în postură, aici ar trebui să lucreze mai mult. Și-a găsit cumva stilul vestimentar și asta o scapă din toată încurcătura, mai are însă mult de lucrat la partea de postură și la pieptănătură”, a menționat Florin Burescu pentru Click!.

În opinia stilistului, Mirabela Grădinaru pare să își fi conturat deja o direcție în ceea ce privește alegerile vestimentare, însă mai sunt aspecte care țin de apariția publică și de limbajul corpului la care ar putea lucra.

Cât a costat rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Kiev

Pentru Summitul de la Kiev, partenera președintelui României a ales o rochie elegantă, semnată de Andreea Raicu. Piesa vestimentară a completat apariția sobră a Mirabelei Grădinaru și a fost adaptată stilului său.

Modelul este disponibil pe site-ul brandului Amalin by Andreea Raicu, la prețul de 1.300 de lei. Rochia purtată la Kiev a avut însă o mică modificare în zona decolteului, pentru ca piesa să se potrivească mai bine stilului partenerei lui Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE