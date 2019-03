„Există multe guri care judecă silueta mea și care mă acuză că nu sunt chiar așa de slabă cum cred eu. În primul rând, fiecare ar trebui să aibă greutatea pe care și-o dorește, care îl face să se simtă confortabil în pielea lui și care să îi mențină sănătatea. Nu sunt grasă, dar într-adevăr, în ultimele luni am pus 4 kilograme. Pentru că am scăpat de stres și am găsit liniștea și fericirea.

De curând am reînceput dieta, pentru că aș vrea să scap de aceste kilograme. Dar și așa, cu talia pe care o am acum, nu îmi e rușine.

Dragele mele, tot ce faceți, faceți pentru voi. Slăbiți pentru că așa vreți, pentru că vă ajută la sănătate etc. Eu așa fac și sunt foarte împăcată. Și dieta asta mă ajută foarte mult, plus că e și gustoasă ❤”, a afirmat Mirela Baniaș.

Aceasta a dat publicității și o înregistrare video în care arată cât măsoară în talie – 70 de centimetri.

„Și iată-mă la aproape 37de ani fără două G-URI :

– GRĂSIME

– GRIJI

Dar GATA de măritat?”, a mai spus Mirela.

Mirela Baniaș s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a participat la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1. Acolo, aceasta a plecat cu iubitul ei de la acea vreme, Ionuț Gojman, de care s-a separat. Tot la show, Mirela a fost extrem de apropiată de ispita Mircea, cu care a rămas în relații foarte bune. Mirela formează un cuplu Florin Tecar. Mirela a mai fost căsătorită.

