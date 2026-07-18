Cu cât se vinde o legătură de rubarbă

Rubarba este o plantă perenă acrișoară, folosită adesea în deserturi, compoturi și gemuri. Deși din punct de vedere botanic este o legumă, în bucătărie este tratată ca un fruct datorită aromei sale proaspete și revigorante. Iar în această perioadă, planta se găsește și în Piața Cibin, potrivit publicației Ora de Sibiu, fiind adusă special de către un producător din județul Olt.

Costel Dumitrașcu, un legumicultor din comuna Vișina, județul Olt, o vinde în Piața Cibin din Sibiu. O legătură de rubarbă, care cântărește aproximativ 600 de grame, costă 10 lei.

„Sunt singurul la mine în zonă care o cultivă, pentru că acolo nu se folosește. Din răsadurile care mi-au rămas am plantat câteva rânduri de rubarbă printre solarii. În fiecare săptămână aduc câțiva săculeți în Piața Cibin. Nu se vinde foarte mult, dar există oameni care o caută”, a explicat acesta pentru publicația citată.

Tulpini de rubarbă. Foto: Shutterstock

Costel vine de 25 de ani cu legume în această piață din Sibiu, cu toate acestea el susține că vânzarea nu mai merge la fel de bine ca în trecut.

„Vin de 25 de ani în Piața Cibin din Sibiu, cu legume crescute cu grijă și cu drag. Dar vânzarea este foarte slabă. Tinerii nu mai vin deloc în piață, au rămas doar pensionarii. Acum, pe căldură, și ei vin mai rar. Este o perioadă foarte grea, se vinde foarte puțin, iar marfa se deteriorează din cauza temperaturilor ridicate”, a mai spus producătorul.

Ce este rubarba și cum se folosește în bucătărie

Rubarba face parte din familia Polygonaceae și este înrudită cu hrișca. Planta este originară din Asia, dar este foarte îndrăgită în Europa. Ea este recunoscută cu ușurință după tulpinile sale lungi și groase, de culoare roz-roșiatică sau verzuie, care au un gust intens, acrișor și răcoritor.

În bucătărie se folosesc exclusiv aceste tulpini cărnoase, din care se prepară de obicei gemuri, compoturi, siropuri, prăjituri, tarte și plăcinte, aciditatea ei fiind perfect echilibrată prin adăugarea de zahăr. Pe de altă parte, frunzele mari ale plantei nu trebuie consumate niciodată, deoarece conțin o cantitate uriașă de acid oxalic, o substanță toxică pentru organismul uman.

Din punct de vedere nutrițional, rubarba este extrem de apreciată deoarece are foarte puține calorii. În schimb, ea este bogată în fibre, antioxidanți, minerale precum calciul și potasiul, dar și vitamine esențiale, în special vitaminele K și C.

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