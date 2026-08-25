Prezentatoarea TV a fost bucuroasă să o revadă pe Oana Tomoiagă, fosta sa parteneră de aventură din show-ul „Asia Express”, care începe pe 6 septembrie la Antena 1. Întâlnirea a fost o surpriză pentru Mirela, întrucât nu se mai văzuseră de la finalizarea filmărilor pentru proiectul TV. Oana Tomoiagă a parcurs un drum lung din Maramureș până la București, conducând o noapte întreagă fără să anunțe pe nimeni, doar pentru a-și surprinde prietena.

Moment neașteptat pentru Mirela Vaida în pauza de publicitate la Acces Direct

Prezentatoarea TV și-a exprimat entuziasmul pe rețelele de socializare, unde a povestit cum a trăit clipa în care a auzit că este strigată din culisele emisiunii. Vedeta a rememorat momentele, prin care a trecut alături de artistă în timpul concursului.

Mirela Vaida si Oana TomoiagaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Uneori, oamenii cu care ai trăit o aventură nebună rămân cu tine mult după ce aventura s-a terminat. Azi, în pauza de publicitate de la Acces Direct, aud că mă strigă cineva din ușa platoului. Mă întorc și… OANA! Oana mea frumoasă și nebună, venită tocmai din Maramureș, după ce a condus o noapte întreagă, fără să-mi spună nimic, doar ca să-mi facă o surpriză! Nu ne mai văzuserăm de când am terminat Asia Express și, când am văzut-o, mi-a sărit inima din piept!”, a mărturisit Mirela Vaida.

Experiența trăită în condiții vitrege le-a unit definitiv pe cele două participante, Mirela Vaida amintind de nopțile petrecute în saci de dormit, lipsurile alimentare, frigul și ploile prin care au trecut împreună. Cu toate acestea, Vaida a subliniat, pe un ton amuzat, un detaliu neașteptat din bagajul colegei sale de echipă, care nu renunța niciodată la un strop de răsfăț.

Ce cadou i-a adus Oana Tomoiagă Mirelei Vaida

Artista din Maramureș i-a adus Mirelei un parfum de lux, care a trezit amintiri intense din timpul filmărilor. Prezentatoarea TV a punctat că aroma îi va aminti mereu de nebunia frumoasă pe care au trăit-o ca echipă pe parcursul competiției Asia Express, arătându-se extrem de recunoscătoare pentru alegerea parteneri sale de drum.

„Câte am trăit noi două… Am plâns, am râs, ne-am ținut de mână, ne-am enervat, ne-am împăcat, am luptat, am cântat, ne-am distrat și am dormit pe unde-am apucat, prin saci de dormit, uneori fără să avem ce mânca, prin noroaie și ploi și frig! Dar un lucru nu-i lipsea niciodată Oanei: parfumul ei de lux! Și exact parfumul acela mi l-a adus astăzi cadou. Poate o fi vrut să-mi spună că am fost un «guidance» bun pentru ea prin Asia… Sau poate doar să-mi aducă aminte, prin mirosul lui, de nebunia noastră frumoasă. Mi-a făcut o bucurie uriașă! Și mi-am dat seama, încă o dată, ce fată faină, sinceră și minunată e și că n-aș fi putut alege mai bine omul cu care să plec la drumul ăsta! Mulțumesc, Oana mea dragă! Unele drumuri se termină, dar oamenii pe care îi întâlnești pe ele, rămân. Moldova & Maramureș, din nou împreună!”, a adăugat vedeta TV.

Noul sezon al show-ului „Asia Express” urmează să debuteze din 6 septembrie la Antena 1.

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