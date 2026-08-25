Informația a fost confirmată de co-CEO-ul companiei, Michał Nowakowski, într-un clip publicat pe rețelele sociale.

To our beloved fans, players, and community:



As we near #gamescom in just a few days, CD PROJEKT RED Joint-CEO Michał Nowakowski would like to personally invite YOU to join us there, and hear about the future of The Witcher franchise! pic.twitter.com/Jyam30SrQH — The Witcher (@thewitcher) August 24, 2026

Jocul a fost dezvăluit inițial în 2022, iar primul trailer a apărut abia la The Game Awards din 2024. „Pe scurt, acesta este cel mai mare, mai îndrăzneț și mai ambițios joc al nostru de până acum. Știu că este o așteptare lungă și că ați vrea să-l jucați mai devreme, dar lăsați echipa să lucreze”, a declarat Nowakowski.

La Gamescom 2026 va fi prezentat expansion-ul The Witcher 3 – Songs of The Past

Cu toate acestea, CDPR a confirmat că The Witcher 4 nu va fi prezent la Gamescom, care începe pe 26 august. În schimb, compania va prezenta detalii despre expansion-ul The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.

Este al treilea expansion major pentru RPG-ul lansat în 2015 și urmează să apară în 2027, la un deceniu după cel anterior.

„Vom dezvălui multe despre acest expansion, inclusiv o privire asupra poveștii sale întunecate și a conținutului nou pe care îl aduce”, a adăugat CEO-ul companiei.

Potrivit Engadget, CD Projekt Red dorește să se asigure că fiecare proiect atinge standarde înalte de calitate, evitând problemele din trecut, cum ar fi cele întâlnite la lansarea Cyberpunk 2077.

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