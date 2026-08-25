„De mâine mă apuc să torn o fundație și tot vorbeau oamenii prin sat că înainte se făcea clacă. N-am făcut niciodată și sunt curios dacă ar veni cineva să mă ajute. Cred că durează vreo săptămână toată lucrarea, dar evident că nu e nevoie să vină lumea în toată perioada. Ar fi de pe la ora 10.00 până pe la ora 18.00, în fiecare zi. Cu tot: săpătură, fier, cofrat… Mai puțin betonul, pe care intenționez să-l iau la cifă. Ar veni cineva? Dau, bineînțeles, mâncare, băutură și buna dispoziție”, a spus actorul de la PRO TV într-un clip video pe care l-a postat pe Facebook.

Iar la scurt timp a venit cu unele lămuriri despre claca din Moșteni-Greci, în județul Argeș.

„Am niște clarificări de făcut. Nu am nevoie acută de ajutoare, am o echipă de muncitori care poate veni oricând. Este mai mult un experiment, iar experimentul pe care îl fac, dacă vine cineva, nu o să fie filmat, cu fotografii și chestii d-astea. N-am nevoie, cel puțin în etapa asta, de profesioniști.

E de cărat, de mutat moloz, de săpat la lopată să văd pe unde am cablurile electrice, de făcut curățenie. Adică, profesioniștii nu sunt de refuzat, dar nu am neapărat nevoie de ei. O să fac un grătar, bineînțeles, o să dau de băut, cine poate să bea alcool o să bea și alcool”, a adăugat Dragoș Bucur.

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La 24 de ore după ce a pus primele două anunțuri, celebrul actor a postat pe Facebook o fotografie în care apăreau doar câteva scaune, o masă și o umbrelă. „Claca merge foarte bine. Nu știu de unde scot atâta mâncare și băutură”, a scris el ironic în dreptul imaginii.

Iar apoi a postat și un clip video în care apăreau doar el și un câine. „Doar câinele a venit?” și „Cea mai fidelă creatură” au fost câteva dintre comentariile lăsate de fani.

„Era de așteptat să nu vină nimeni, pentru că o clacă este formată din vecini, săteni cu care te cunoști și ai o relație de prietenie. Asta înseamnă să vă ajutați unul pe celălalt, să ieșiți împreună, să mâncați împreună într-o zi de sărbătoare, să fie o relație de amiciție… Și bunicii mei făceau clacă la țară, însă nu cu necunoscuți sau cu tot satul. Mamaia făcea clacă cu câteva vecine și rude la țesut la război și la scărmănat lână, iar tataia cu bărbații cărau lemne, porumb sau când avea de construit, reparat sau dărâmat câte ceva prin curte”, a scris o doamnă în dreptul clipului video pe Facebook.

Iar mai mulți fani au făcut haz de necaz și au afirmat că dacă Dragoș Bucur ar fi organizat la țară o petrecere, cu siguranță ar fi fost plină curtea.

„Eu caut oamenii pe care să-i plătesc și nu vine nimeni. Preferă barurile și umbra”, „Dacă anunțul era pentru un chef mare cu mâncare, băutură și manele, cu siguranță…”, „La plăcinte înainte, la război nici un om… Dacă îi chemai la o distracție cu mâncare multă și băutură, fii sigur, Dragoș, că veneau fără număr” și „Dragoș, următorul experiment fă-l cu un anunț de chef cu mâncare și băutură. Și ceva manele” au scris internauții pe celebra rețea de socializare.

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