Misha și Connect-R locuiesc în aceeași casă după divorț, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Aceștia se înțeleg foarte bine de dragul fiicei pe care o au împreună, Maya. Misha a fost mereu una dintre cele mai iubite artiste de la noi și un exemplu pentru multe femei.

Vedeta a mărturisit că nu face nimic deosebit pentru a se întreține, iar uneori are grijă la ceea ce mănâncă. Misha apelează și la tratamentele faciale pentru a-și păstra tenul cât mai curat.

„Nu fac nimic deosebit ca să mă întrețin. Încerc să mănânc mai puțin deși am perioade când sunt mai stresată sau mai aglomerată și mănânc haotic sau compulsiv. Dar în general încerc să mănânc mai puțin. Spre exemplu, mănânc o masă pe zi și două gustări sau două mese pe zi și o gustare! Încerc să nu mănânc cele trei mese integral sau mai sunt persoane care mănâncă 3 mese și două gustări. Nu zic că e bine, adică nu vrea să dau un exemplu prin treaba asta, dar așa funcționez eu. Ca ritual de frumusețe, pur și simplu îmi fac o rutină normală de curățare a tenului, mă spăl, mă curăț cu apă micelară.

Îmi dau cu apă termală, apoi cu produse de skin care, creme, serumuri și așa mai departe. Și cam o dată pe săptămână îmi fac un ritual de beauty mai amănunțit, cu scrub, cu măști. Îmi mai fac masaj facial dar nimic atât de inovator. În ultima perioadă mi-am mai făcut într-adevăr și tratamente la o clinică dar nu am nici eu un ten perfect. Cred că în ultimul an am început să observ mici probleme ale tenului, așa, începe să își spună și vârsta cuvântul. Nu am un ten perfect, dar au început să îmi apară și cearcăne. Încerc să îmi accept și defectele și să îmi accept și vârsta! În general încerc să fiu ok cu mine așa cum sunt!”, a declarat Misha pentru ciao.ro.

În cadrul interviului acordat, Misha a spus ce mănâncă într-o zi obișnuită. Cântăreața încearcă să aibă un meniu echilbrat și să nu exagereze cu alimentele nesănătoase.

„Nu am un standard, în principiu evit să mănânc tâmpenii, mănânc în weekend, dar pot să îți spun ce am mâncat astăzi. De exemplu, de dimineață a mâncat un sandvici cu focacia, șuncă de curcan și legume. La prânz am mâncat niște fructe gen căpșuni, zmeură, afine, atât. Și seara cred că o să mănânc o supă de legume! E un exemplu de astăzi. În general nu prea mă abțin, neapărat! Adică dacă îmi este poftă de pizza o să mănânc o pizza, dar încerc în ziua respectivă să nu mai mănânc foarte mult”, spune vedeta.

Misha a avut probleme cu greutatea

„Am avut probleme cu greutatea. Și în momentul de față consider că am probleme cu greutatea. Vreau să dau jos câteva kilograme bune și sincer nu prea reușesc. Am perioade când reușesc să mă țin de dietă, dar ca să ții o dietă ca lumea trebuie să ai și timp. Să fii acasă în cea mai mare parte a zilei ca să îți poți găti tu exact gramajul și alimentele de care ai nevoie. Și atunci, din punctul meu de vedere, cu slăbitul și dieta e un lux! Poți să slăbești, dar făcând foamea, cel puțin eu asta am observat la mine. Dacă am timp să stau acasă și să îmi gătesc, să îmi aleg eu alimentele așa cum am nevoie, da, pot ține o dietă.

Dar dacă eu am un program haotic și trebuie să alerg toată ziua și să ajung în mai multe locuri într-o zi, nu mai am când să îmi gătesc și să mă țin de dieta respectivă. Și atunci mănânc unde apuc, pe unde apuc, pot să mănânc și în oraș mâncare de dietă dar nu e același lucru. Și am observat și că o dată cu vârsta, după 30 de ani încolo, clar este adevărat faptul că începi să dai jos mai greu kilogramele. Metabolismul nu mai e la fel, arderile nu mai sunt la fel. Adică dacă acum câțiva ani slăbeam foarte ușor, acum dau destul de greu jos, trebuie să am o dietă destul de drastică”, a spus fosta soție a lui Connect-R.

Misha recunoaște că de multe ori mănâncă pe bază de stres, astfel că s-a ales cu câteva kilograme în plus. „Da! Am mâncat de foarte multe ori pe bază de stres și în ultima perioadă am pus câteva kilograme în plus din cauza asta. Am o problemă cu acest mâncat compulsiv. Când sunt stresată am tendința de a da iama în frigider, am senzația că mă liniștește dar e doar o chestie de moment. Și apoi regret și e și mai nasol sentimentul. Din păcate am probleme cu treaba asta dar să știi că sunt perioade și perioade. Dacă am o perioadă mai stresantă, cu anxietăți, da, tind să mă liniștesc mâncând. Din fericire acum sunt bine și am ponderat treaba asta. În momentul de față sunt ok, nu mai am această problemă”, a spus artista.

