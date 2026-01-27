Cei doi au intrat direct în studio, au scris și înregistrat piesa, apoi s-au întors la proiectele pe care le aveau în desfășurare. Genul de „city break” în care nu vezi Turnul Eiffel, dar ajungi acasă cu o piesă care poate să-ți schimbe anul.

„Pentru piesa asta am fost în Paris, împreună cu producătorul meu, Coco (Bodea Constantin), doar 24 de ore. Am ajuns, am mers direct în studioul lui Blaiz Fayah, am compus piesa și ne-am întors în România. Sunt sacrificii pe care le facem uneori ca artist, oboseală, zboruri, deadline-uri, dar în momentul în care lansezi piesa și vezi reacțiile oamenilor, îți dai seama că a meritat totul”, a spus Misha Miller.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 27

De ce l-a ales Misha Miller pe Blaiz Fayah? „Pentru că este unul dintre cei mai relevanți artiști din zona dancehall la nivel european și nu numai”, spune un comunicat al celor de la Roton Music, casa de discuri de care aparține artista.

Single-ul lui „Money Pull Up”, lansat în anul 2024, a spart topurile și a devenit un fenomen global, fiind una dintre cele mai folosite piese pe TikTok în anul lansării, cu zeci de milioane de ascultări și challenge-uri virale care au trecut granițele multor țări.

Lansarea „Whine It” se leagă perfect de următorul moment important din cariera Mishei Miller: concertul „13:13”, pe care îl va susține pe 13 martie 2026, la Halo Events. Show-ul promite un concept imersiv, în care artista va cânta live hituri precum „Bam Bam”, „Mamma Mia”, „Un minut”, dar și piesele de pe cel mai recent EP – „13:13”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE