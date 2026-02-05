Grecia a implementat aplicații de verificare a vârstei utilizatorilor

Grecia este, în prezent, singura țară din Europa care aplică recomandările comune europene privind verificarea vârstei pe platformele digitale, a mai declarat ministrul Papastergiou. Acesta a menționat aplicațiile guvernamentale „Kids Wallet” și „Wallet”. Prima este destinată controlului parental, iar cea de-a doua va verifica vârsta utilizatorilor direct pe platforme.

Dimitris Papastergiou, Ministrul Guvernanței Digitale din Grecia. Foto: Facebook

„Franța intenționează să implementeze un sistem similar în două luni, iar alte state europene analizează modele inspirate din legislația australiană”, a mai precizat oficialul grec. Ministrul a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită să aplice măsura chiar din ziua în care aceasta va fi anunțată public.

Spania intră și ea în război cu „Vestul Sălbatic digital”

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat în cadrul Summit-ului de la Dubai că țara sa va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și va obliga platformele să includă sisteme de verificare a vârstei. „Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, unde legile sunt ignorate, iar infracțiunile sunt tolerate. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat Sánchez. Totodată, guvernul spaniol va propune un proiect de lege care să responsabilizeze platformele pentru conținutul ilegal și instigator la ură.

Emmanuel Macron s-a implicat în mod direct și a făcut numeroase presiuni pentru ca rețele sociale nu mai mai fie accesate de copiii francezi. Foto: Profimedia

Proiect de lege care vizează rețelele sociale, în Portugalia

Luni, 2 februarie, Portugalia a anunțat și ea că dorește interzicerea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Mai mulți parlamentari au înaintat în acest sens un proiect de lege care prevede ca adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani să nu poată folosi social media decât cu consimţământul părinţilor, scrie Europa Liberă România. Aceste platforme ar urma să fie obligate să introducă un sistem de verificare a vârstei compatibil cu softurile utilizate de administraţia portugheză.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Creierele copiilor nu sunt de vânzare”

În Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat accelerarea procedurilor legislative pentru interzicerea rețelelor sociale copiilor sub 15 ani, măsură ce va intra în vigoare din septembrie, odată cu începerea noului an școlar, relatează Euronews.

De asemenea, Franța plănuiește să interzică utilizarea telefoanelor mobile în licee, din cauza impactului negativ al tehnologiei asupra copiilor.

„Creierele copiilor și emoțiile lor nu sunt de vânzare, nici pentru platformele americane, nici pentru algoritmii chinezi”, a spus Macron, într-un mesaj televizat.

Totodată, un raport ANSES din decembrie 2025 relevă faptul că 90% dintre tinerii între 12 și 17 ani utilizează zilnic smartphone-uri, iar 58% dintre aceștia accesează rețele sociale. Raportul atrage atenția asupra efectelor negative, precum scăderea stimei de sine sau expunerea la conținut periculos, cum ar fi automutilarea și consumul de droguri. În plus, mai multe familii franceze au intentat procese împotriva platformei TikTok, acuzând legături între conținutul dăunător și cazuri de sinucidere în rândul adolescenților.

Australia a blocat aproape 5 milioane de conturi social media

Australia a fost pionier la nivel global în implementarea acestei interdicții ordonând rețelelor sociale să blocheze accesul persoanelor sub 16 ani din 10 decembrie 2025.

Autoritatea australiană pentru siguranța comunicațiilor a raportat că, de la implementarea legii, 4,7 milioane de conturi aparținând minorilor au fost eliminate de pe platforme precum Facebook, Instagram, TikTok și Snapchat.

Legea a alimentat dezbateri aprinse despre confidențialitate și impactul tehnologiei asupra sănătății mintale a copiilor și a determinat alte state să ia în considerare măsuri similare.

Premierul Ilie Bolojan consideră interzicerea rețelelor sociale în rândul copiilor o soluție ineficientă. Foto: Hepta

România, Gică Contra

România a intrat recent în dezbaterea europeană pe tema limitării accesului tinerilor la rețelele sociale, inițiativa fiind adusă în discuție de secretarul de stat Raed Arafat.

Totuși, premierul Ilie Bolojan a respins miercuri, 4 februarie, propunerea, argumentând că aplicarea unei astfel de măsuri ar fi dificilă. „Copiii au abilități suficiente pentru a ocoli astfel de restricții dacă au acces la un telefon. Este mai eficient să ne concentrăm pe educație și pe responsabilizarea părinților”, a declarat Bolojan în cadrul unei conferințe de presă.

Și alți oficiali români printre care Cătălin Predoiu, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Luciana Antoci și consilierul prezidențial Sorin Costrie au comentat pe marginea subiectului. Concluzia? Interzicerea reșelelor sociale în rândul copiilor sub 15 ani nu ar fi una eficientă.