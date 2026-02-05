Pentru mulți, chiar și cele mai ieftine pastile au devenit un lux inaccesibil. „Este greu să-ți stăpânești lacrimile când îi vezi pe părinți alergând disperați după medicamente”, spune un interlocutor anonim al publicației Daily NK.

Locuitorii din Coreea de Nord nu își permit nici medicamente, nici încălzire

Recent, gerul aspru din Coreea de Nord a provocat probleme grave în ce privește accesul la apă potabilă. Însă, după cum se dovedește, aceasta nu este singura consecință a temperaturilor care coboară până la -0 de grade Celsius. Un alt efect major este valul tot mai mare de îmbolnăviri și răceli.

Cei mai afectați sunt locuitorii cei mai săraci, care nu își pot permite să-și încălzească locuințele sau să cumpere pastile. În multe cazuri, sunt nevoiți să suporte boala fără niciun fel de asistență medicală.

„Oamenii înstăriți își încălzesc casele cu lemne sau cărbune și se pun rapid pe picioare, cumpărând medicamente sau apelând la perfuzii. Cei mai săraci însă își pot încălzi locuința doar o dată sau de două ori pe zi”, mai spune sursa anonimă.

O pastilă pentru răceală depășește un euro în Coreea de Nord

Locuitorii Coreei de Nord se confruntă și cu mari dificultăți în a cumpăra medicamente pentru răceală. O singură pastilă costă aproximativ 0,87 – 1,16 euro, iar o injecție cu ciprofloxacină (un antibiotic folosit în tratarea infecțiilor bacteriene) ajunge la circa 23 de euro.

Cei care sunt mai săraci nu își permit să dea atâția bani pe medicamente. Chiar și o vizită la spital, pentru a obține un diagnostic și o rețetă gratuită, presupune costuri mari, astfel încât cei mai nevoiași nu au de ales și se tratează singuri, acasă.

Situația este dramatică în familiile cu copii. Părinții, adesea bolnavi la rândul lor, fac tot ce pot pentru a obține bani pentru medicamentele necesare celor mici.

„Este greu să-ți stăpânești lacrimile când îi vezi pe părinți alergând după medicamente pentru copii, în timp ce ei înșiși îndură boala fără niciun tratament”, a declarat interlocutorul Daily NK.