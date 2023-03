Misha a luat foc când fiica ei în vârstă de 9 ani a primit pe contul de Instagram un mesaj cu fotografii indicente din partea unui bărbat. Contul Mayei este monitorizat de mama ei, astfel că imaginile n-au ajuns să fie văzute de fetiță.

„Tremur de nervi! Acest pedofil infect a trimis aceste mesaje pe profilul Mayei! Ghinionul lui este că eu îi administrez contul și că nu are acces la el! Aveți grijă cu cine intră copiii voștri, pe internet, în contact! Ajutați-mă să raportez acest animal”, a scris Misha, pe Instagram.

Fosta soție a lui Connect-R a tras un semnal de alarmă și i-a avertizat pe ceilalți părinți să nu lase niciodată conturile de socializare ale copiilor nesupravegheate. Misha a fost șocată de ceea ce s-a întâmplat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Connect-R și Misha au divorțat în 2018, după o căsnicie de 5 ani

Connect-R și Misha au format cândva unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale lumii mondene. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, dar, surprinzător, în mare secret, în 2018 aveau să divorțeze. Cei doi artiști au împreună o fetiță și, spre uimirea tuturor, încă locuiesc sub același acoperiș, pe motiv că așa au simțit că le va fi mai bine.

„Dacă mai poți schimba ceva în căsnicia ta, o poți face chiar acum! Dacă ai încercat tot, încearcă să nu divorțezi și de copil! El vede diferit lucrurile! Acasă nu e un cămin, nici clădire, nici bucurie, nici extaz! Acasă înseamnă pace, înseamnă o conștiința împăcată!

Ești soț, soție, ești părinte, ești copil, dar mai presus de toate ești Dragoste, iar copilul tău are nevoie de ea! De despărțit nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre! Nu fi un ego și față de copilul tău! Pavel: 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”, a scris Connect-R pe rețelele de socializare în urmă cu câteva luni.

Connect-R, lecție de viață de la fiica lui

Connect-R este uimit de gândirea pe care fiica lui o are la vârsta de 9 ani. Artistul a primit o lecție importantă din partea Mayei atunci când a întrebat-o dacă îl iubește mai mult pe el decât pe mama ei.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: «Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-l iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin? Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin». Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea”, a spus Connect-R la Antena Stars.

