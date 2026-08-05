Perez Hilton, transportat de urgență la spital după un live care a alarmat urmăritorii

Perez Hilton s-a aflat în centrul unei intervenții a autorităților din Miami-Dade, după ce un live transmis pe TikTok a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor și a determinat mai multe persoane să sune la serviciile de urgență.

Potrivit informațiilor publicate de TMZ, autoritățile au intervenit la locuința vedetei, iar ulterior acesta a fost transportat la un spital din zonă pentru îngrijiri medicale.

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Poliția a intervenit după mai multe apeluri la 911

Imaginile apărute în timpul transmisiunii live îl arătau pe Perez Hilton vizibil afectat și cu urme de sânge, ceea ce i-a determinat pe mai mulți urmăritori să solicite intervenția autorităților. Un purtător de cuvânt al Biroului Șerifului din Miami-Dade a declarat că polițiștii au primit mai multe apeluri privind conținutul transmis online și au identificat rapid locuința acestuia.

La sosirea echipajelor, membrii familiei au confirmat că Perez Hilton se afla singur în interiorul casei. Ulterior, autoritățile au anunțat că au întrerupt intervenția directă, continuând însă să monitorizeze situația.

Perez Hilton a fost transportat la spital

Într-o actualizare transmisă ulterior, Biroul de Informare Publică al autorităților din Miami-Dade a confirmat că vedeta a fost găsită în siguranță și transportată la un spital.

„Persoana a fost găsită în siguranță și transportată de echipajele Miami-Dade Fire Rescue la un spital din zonă, unde primește îngrijiri medicale. Unitatea de intervenție în situații de criză din cadrul Biroului Șerifului din Miami-Dade și specialiști autorizați în sănătate mintală se află, de asemenea, la fața locului pentru a oferi sprijin și resurse familiei.”

Reprezentanții vedetei au transmis un mesaj

Înainte ca autoritățile să confirme că Perez Hilton a fost transportat la spital, reprezentanții săi au transmis o declarație pentru TMZ. „Suntem la curent cu imaginile îngrijorătoare care circulă online și îl implică pe clientul nostru, Perez Hilton.

În acest moment, în ciuda eforturilor noastre continue, nu am reușit să luăm legătura direct cu el. Principala noastră preocupare este sănătatea și starea de bine a lui Perez, precum și bunăstarea familiei sale. Până când vom avea informații confirmate, nu vom face speculații și nu vom oferi alte comentarii.

Le mulțumim tuturor pentru grijă și îi rugăm să respecte viața privată a familiei în această perioadă.”

Cine este Perez Hilton

Perez Hilton a devenit cunoscut la începutul anilor 2000 datorită site-ului său dedicat știrilor din lumea celebrităților, unde comenta cele mai importante evenimente și scandaluri de la Hollywood. Ulterior, acesta și-a extins activitatea în televiziune și în mediul online. Perez Hilton este tatăl a trei copii.

Până în acest moment, nu au fost oferite informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Reprezentanții vedetei și familia nu au făcut alte declarații publice.

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