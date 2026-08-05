„Și pentru că o vacanță în Capri e întotdeauna prea scurtă, în ultimul weekend am decis să zbor din nou până acolo! O rupere de ritm binevenită, trei zile minunate alături de fiica mea, sub soarele fierbinte de august, la plajă, cu cărțile noastre și iubire în suflet! Atât!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

Cum se menține Andreea Marin în formă

După o transformare vizibilă și sănătoasă, Andreea Marin a ales să păstreze rezultatele printr-un stil de viață echilibrat, nu prin restricții drastice. Vedeta mărturisește că rutina ei nu se oprește nici în perioadele de relaxare, iar disciplina rămâne cheia principală a menținerii în formă.

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Chiar dacă este consecventă, recunoaște că nu este ușor să mențină zilnic acest ritm. Totuși, consideră că pauzele sunt la fel de importante ca efortul, iar moderația este regula de bază pentru o viață echilibrată. „Nu obosesc să fac asta? Ba da, căci om sunt. Dar am și zile de pauză. Moderația e foarte importantă pentru echilibru.”

Sport moderat, dar constant

Pentru a se menține, vedeta nu urmărește performanța sportivă, ci sănătatea și tonusul. Alege antrenamente moderate, cu mișcări variate, care să lucreze toate grupele musculare și să o mențină motivată.

„Care e nivelul de efort pentru sport? Moderat, circuite cu mișcări variate și de intensități diferite, altfel mă plictisesc, caut să lucrez pentru toate grupele de mușchi, nu îmi propun însă să fac performanță, doar vreau să fiu sănătoasă, să arăt civilizat și la 51 de ani, dar și mai târziu, să mă simt bine în pielea mea, cu tonus și energie bună. Să fiu în echilibru minte, trup și suflet. Vreau să fiu longevivă, dar nu cu orice preț, îmi doresc mai ales să trăiesc într-o stare cât mai bună, pe picioarele mele. Calitatea vieții contează, nu doar lungimea ei”, spune vedeta.

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