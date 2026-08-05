Tinerii ar fi intrat mascați în școală și ar fi furat 14 tablete

Conform Poliției Județene Cluj, furtul ar fi avut loc în data de 4 iulie 2026, între orele 21.00 și 23.00, la școala gimnazială din localitatea Luncani, comuna Luna. În cursul nopții, cei doi ar fi pătruns mascați în școală și ar fi oprit camerele de supraveghere ca să poată acționa.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în data de 4 iulie a.c., în intervalul orar 21.00-23.00, cei doi, având fețele acoperite, ar fi pătruns fără drept în incinta unei școli gimnaziale din localitatea Luncani, comuna Luna, după ce ar fi scos din funcțiune sistemul de supraveghere video. Ulterior, din laboratorul de informatică, aceștia ar fi sustras 14 dispozitive electronice de tip tabletă”, a transmis miercuri Poliția Județeană Cluj, citată de News.ro.

Ce au găsit polițiștii când au efectuat perchezițiile în casele celor doi

Marți, 4 august, polițiștii și jandarmii au efectuat două percheziții la locuințele suspecților, unde au găsit mai multe probe și o parte din bunurile furate. Aproximativ 70% din prejudiciu a fost recuperat, potrivit autorităților.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ancheta este supravegheată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda.

„Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale”, au mai precizat reprezentanții poliției, potrivit sursei citate mai sus.

O metodă ingenioasă ca să dea o spargere a găsit și un alt bărbat din Cluj. Tânărul s-a deghizat în livrator de mâncare și a sustras un seif cu 40.000 de euro dintr-o casă. El a folosit o „cheie mincinoasă” ca să intre în casă și nu le-a dat deloc de bănuit vecinilor.

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