De Denisa Macovei,

Cove a plecat în vacanță cu soția și cu fiul lui, dar a ținut morțiș ca și băiatul cel mare, dintr-o relație anterioară, să fie prezent în ultima lor aventură din 2019. Dat fiind faptul că acesta oricum petrece mult timp cu familia lui Cove, vacanța s-a dovedit a fi una perfectă. „A fost cea mai frumoasă vacanță, dar din păcate a fost foarte scurtă. Au fost de doar două săptămâni și parcă au trecut ca vântul și ca gândul. Prima jumătate am petrecut-o împreună cu Adela, după care m-am întors în țară pentru că aveam ceva de făcut la sfârșit de an”, ne-a povestit Cove. Copiii au fost extrem de încântați de toate activitățile pe care le-au făcut în Asia și, cel mai probabil, vor povesti mult timp de acum înainte, dar Cove a trăit panica vieții lui. Motivul? Au fost în safari și s-au întâlnit cu animalele pe care, până acum, le-au văzut doar la grădina zoologică.

„În Sri Lanka a fost o vacanță așa cum mi-am dorit-o. Să petrecem la mare, la soare și, dincolo de asta, am vrut să-i duc pe copii să vadă și animalele în mediul lor. Am fost într-un safari unde am putut vedea de foarte aproape elefanții, maimuțele și tot felul de alte viețuitoare. Pentru copii, a fost foarte interesant să vadă elefantul la câțiva metri. Sigur, și ușor înfricoșător pentru că animalul ăla putea să reacționeze într-un mod neplăcut, mai ales că erau foarte mulți pui și mamele-elefant erau cam nemulțumite de prezența turiștilor”, a mai spus prezentatorul de la „Vorbește lumea”.