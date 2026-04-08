În imaginile video, curierul poate fi văzut pe trotuar, încercând să se apere în timp ce agresorul îl lovește. O femeie prezentă la fața locului a intervenit verbal, încercând să-l descurajeze pe atacator. Cu toate acestea, conflictul a escaladat. După atac, bărbatul violent a urcat în mașină, punând în pericol victima, aflată în fața vehiculului. Curierul a căzut, dar s-a ridicat ulterior pe propriile picioare.

Deși se pare că victima nu a suferit răni grave, scena a șocat martorii și locuitorii din zonă. Poliția a intervenit prompt, deschizând o anchetă. „La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, a transmis IPJ Cluj.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și a lua măsurile necesare împotriva agresorului.

