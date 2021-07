Momente dificile pentru actrița Anca Pandrea. „Am căzut cu capul pe mormântul de marmură”

„A fost un moment ciudat, nici nu știu cum să-l descriu. De emoție că am ajuns la el, după doi ani, nu am mai fost atentă.

M-am întors cu spatele și m-am agățat de trapa aia și am căzut cu capul pe mormântul de marmură.

Noroc că mi-am pus mâna la cap la timp, că am căzut cu capul chiar pe colțul de la marmură. Puteam să-mi sparg capul sau să rămân acolo”, a spus Anca Pandrea, în cadrul unei emisiuni, potrivit Wowbiz.

„Am interpretat-o ca pe un mesaj de la el: Eu nu puteam merge cu metroul, am și insuficiență cardiacă și respiratorie, eu nu am mașină. Nu am mai fost de doi ani la cimitir. Abia acum m-a dus o prietenă de-a mea, Dana Ionescu”, a mai adăugat aceasta.

