„Au fost momente în care eram în culise cu salvarea și îmi scoseseră perfuzia și a trebuit să urc pe scenă.

Deci, s-au întâmplat astfel de situații de nenumărate ori, dar asta este, publicul nu are nicio vină și nici nu trebuie să știe lucrurile astea de culise, pentru că tu, ca artist, trebuie să le creezi oamenilor bucurie și o stare de bine”, a declarat Monica.

Viața Monicăi Anghel a fost pusă la încercare de mai multe ori. Vedeta a precizat că doar într-un an și 3 luni a reușit să slăbească 30 de kilograme, însă din cauză că era bolnavă.

„Am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Nu aș fi slăbit în vecii vecilor dacă nu aveam o problemă de sănătate.

Eu sunt o tipă comodă, nu a fost o chestie de cochetărie. Am fost operată pe coloană de urgență, cu dublă hernie de disc, cu o pareză de 98 la sută pe piciorul drept. După operație, care a fost OK, am urmat un program de recuperare de un an și trei luni.

M-am îngrășat un pic în pandemie, dar voi slăbi, fără niciun stres, știu cum”, a mai spus Monica Anghel, în emisiunea „La cină”, de la Digi24, potrivit Cancan.

