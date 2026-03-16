Lista câștigătorilor Premiilor Oscar 2026
Printre marile momente ale serii s-au numărat și premiile pentru actorie. Michael B. Jordan a câștigat trofeul pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Sinners”, iar Jessie Buckley a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea din „Hamnet”. Mai jos este lista completă a câștigătorilor Premiilor Oscar 2026, pe categorii.
- Cel mai bun film
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson, Adam Somner, Sara Murphy
- Cel mai bun actor în rol principal
Michael B. Jordan – „Sinners”
- Cea mai bună actriță în rol principal
Jessie Buckley – „Hamnet”
- Cel mai bun regizor
Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”
- Cea mai bună actriță în rol secundar
Amy Madigan – „Weapons”
- Cel mai bun actor în rol secundar
Sean Penn – „One Battle After Another”
- Cel mai bun film internațional
Sentimental Value – regia Joachim Trier
- Cel mai bun film de animație
KPop Demon Hunters – Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle Wong
- Cel mai bun cântec original
„Golden” – „KPop Demon Hunters”
Ejae, Teddy Park, Mark Sonnenblick
- Cel mai bun scurtmetraj live-action
Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteață / The Singers – Jack Piatt, Sam Davis
- Cel mai bun film documentar
Mr Nobody Against Putin – Pavel Talankin, David Borenstein, Helle Faber
- Cel mai bun scurtmetraj de animație
The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
- Cel mai bun scenariu original
Sinners – Ryan Coogler
- Cel mai bun scenariu adaptat
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Cea mai bună imagine
Sinners – Autumn Durald
- Cea mai bună coloană sonoră
Sinners – Ludwig Göransson
- Cele mai bune efecte vizuale
Avatar 3 – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon
- Cele mai bune costume
Frankenstein – Kate Hawley
- Cel mai bun montaj
One Battle After Another – Andy Jurgensen
- Cel mai bun documentar de scurtmetraj
All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones
- Cel mai bun design de producție
Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau
- Cel mai bun machiaj și coafură
Frankenstein – Cliona Furey, Jordan Samuel, Mike Hill
- Cel mai bun sunet
F1 – Gary Rizzo, Juan Peralta, Al Nelson
- Cel mai bun casting
One Battle After Another – Cassandra Kulukundis
Filmul care a dominat Oscarurile 2026
Producția „One Battle After Another” a fost marele câștigător al serii, reușind să obțină mai multe premii importante, inclusiv cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun montaj. Succesul filmului confirmă încă o dată reputația lui Paul Thomas Anderson ca unul dintre cei mai influenți regizori ai cinematografiei contemporane.
Un alt film care a avut o seară excelentă a fost „Sinners”, regizat de Ryan Coogler. Producția a câștigat patru premii Oscar, inclusiv trofeul pentru cel mai bun actor.
Filmul „Frankenstein” a reușit să câștige trei premii importante, în special în categoriile tehnice și a fost apreciată pentru universul vizual și pentru modul în care recreează atmosfera gotică a poveștii.
Filmul de animație „KPop Demon Hunters” a avut și el o seară bună, câștigând două premii.
