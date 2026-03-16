Lista câștigătorilor Premiilor Oscar 2026

Printre marile momente ale serii s-au numărat și premiile pentru actorie. Michael B. Jordan a câștigat trofeul pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Sinners”, iar Jessie Buckley a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea din „Hamnet”. Mai jos este lista completă a câștigătorilor Premiilor Oscar 2026, pe categorii.

Cel mai bun film

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson, Adam Somner, Sara Murphy

Cel mai bun actor în rol principal

Michael B. Jordan – „Sinners”

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessie Buckley – „Hamnet”

Cel mai bun regizor

Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Amy Madigan – „Weapons”

Cel mai bun actor în rol secundar

Sean Penn – „One Battle After Another”

Cel mai bun film internațional

Sentimental Value – regia Joachim Trier

Cel mai bun film de animație

KPop Demon Hunters – Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle Wong

Cel mai bun cântec original

„Golden” – „KPop Demon Hunters”

Ejae, Teddy Park, Mark Sonnenblick

Cel mai bun scurtmetraj live-action

Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteață / The Singers – Jack Piatt, Sam Davis

Cel mai bun film documentar

Mr Nobody Against Putin – Pavel Talankin, David Borenstein, Helle Faber

Cel mai bun scurtmetraj de animație

The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

Cel mai bun scenariu original

Sinners – Ryan Coogler

Cel mai bun scenariu adaptat

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Cea mai bună imagine

Sinners – Autumn Durald

Cea mai bună coloană sonoră

Sinners – Ludwig Göransson

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar 3 – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon

Cele mai bune costume

Frankenstein – Kate Hawley

Cel mai bun montaj

One Battle After Another – Andy Jurgensen

Cel mai bun documentar de scurtmetraj

All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones

Cel mai bun design de producție

Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau

Cel mai bun machiaj și coafură

Frankenstein – Cliona Furey, Jordan Samuel, Mike Hill

Cel mai bun sunet

F1 – Gary Rizzo, Juan Peralta, Al Nelson

Cel mai bun casting

One Battle After Another – Cassandra Kulukundis

Filmul care a dominat Oscarurile 2026

Producția „One Battle After Another” a fost marele câștigător al serii, reușind să obțină mai multe premii importante, inclusiv cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun montaj. Succesul filmului confirmă încă o dată reputația lui Paul Thomas Anderson ca unul dintre cei mai influenți regizori ai cinematografiei contemporane.

Un alt film care a avut o seară excelentă a fost „Sinners”, regizat de Ryan Coogler. Producția a câștigat patru premii Oscar, inclusiv trofeul pentru cel mai bun actor.

Filmul „Frankenstein” a reușit să câștige trei premii importante, în special în categoriile tehnice și a fost apreciată pentru universul vizual și pentru modul în care recreează atmosfera gotică a poveștii.

Filmul de animație „KPop Demon Hunters” a avut și el o seară bună, câștigând două premii.



