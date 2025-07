O tragedie șocantă a lovit comunitatea sporturilor extreme joi după-amiază. Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă. Incidentul s-a petrecut în Porto Sant’Elipido, Italia, lângă o piscină, în apropierea Mării Adriatice.

Momentul în care Felix Baumgartner s-a prăbușit

Un martor ocular a descris momentul terifiant al prăbușirii. Mirella Ivanov, o mamă de 30 de ani, a fost martoră la tragicul eveniment alături de cei doi copii ai săi. Ea a relatat: „Totul era normal, apoi a început să se rotească ca un titirez.

A coborât și am auzit un bubuit. De fapt, m-am întors pentru că am crezut că s-a prăbușit pe stânci. Apoi am văzut doi salvamari alergând, oameni care alergau spre locul accidentului”.

Primarul orașului, Massimiliano Ciarpella, a confirmat decesul lui Felix Baumgartner, declarând: „Este un destin foarte greu de înțeles pentru un om care a doborât tot felul de recorduri, care a fost o icoană a zborului și care a călătorit prin spațiu”. Ciarpella a adăugat că Baumgartner se afla în zonă în vacanță și că investigatorii cred că ar fi putut suferi o problemă medicală în timpul zborului fatal.

O persoană a fost rănită

Resortul Club de Sole Le Mimose, unde s-a produs accidentul, a emis un comunicat în care menționează că un angajat a fost „ușor rănit” în incident, dar se află în stare bună. Niciun oaspete nu a fost rănit, iar piscina a fost redeschisă.

Red Bull, compania cu care Baumgartner a colaborat îndeaproape de-a lungul carierei sale, i-a adus un omagiu emoționant într-o postare de vineri, descriindu-l ca fiind „precis, exigent și critic. Cu alții, dar mai presus de toate față de tine însuți”.

Pierderea lui Felix Baumgartner reprezintă o lovitură dureroasă pentru comunitatea sporturilor extreme și lasă în urmă o moștenire impresionantă de curaj, inovație și performanțe care au depășit limitele posibilului.

Cine a fost Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a devenit o figură emblematică a sporturilor extreme în 2012, odată cu saltul său legendar din stratosferă, când a sărit de la aproape 39.000 de metri altitudine.

Echipat cu un costum presurizat și sprijinit de echipa Red Bull Stratos, el a reușit să fie primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, ajungând la 1.357,6 km/h în numai 50 de secunde.

Întregul demers a avut o importantă componentă științifică, nu doar una spectaculoasă. Baumgartner a lucrat îndeaproape cu Joe Kittinger, pionierul american al săriturilor de la mare înălțime, și a trecut prin doi ani de antrenamente, teste și momente de incertitudine. „Mulți nu au avut încredere în noi. Am avut nevoie de multă răbdare și perseverență”, spunea el, rememorând aventura Red Bull Stratos.

Saltul a durat doar câteva minute, dar pericolele au fost imense: de la riscul de decompresie sau fierbere a sângelui, la eventuale probleme cu parașuta.

Cu toate acestea, clipa în care a deschis ușa capsulei și s-a aruncat în gol a rămas, după cum a povestit chiar el, „complet liniștită… Singurul lucru pe care îl auzeam era respirația mea”.

Acest tragic accident marchează sfârșitul unei cariere impresionante în sporturile extreme și lasă în urmă o moștenire remarcabilă în domeniul aviației și al explorării limitelor umane.