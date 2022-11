Monica Anghel, apariție uimitoare într-o ținută spectaculoasă. Cât de mult a slăbit. „Ești superbă. Felicitări!”

Îmbrăcată cu niște pantaloni cu talie înaltă, un top cu volane și botine cu tocuri înalte, Monica Anghel este aproape de nerecunoscut. Într-o altă imagine, vedeta apare îmbrăcată într-o rochie roșie și poartă o perucă.

„Arăți într-un mare fel!”, ,,Ești superbă!”, ,,Pur și simplu fabuloasă!”, ,,Arăți WOW, Monica dragă!”, ,,Felul cum arăți este extraordinar! Felicitări!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

În 2017, Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul coloanei, iar după a fost nevoită să slăbească. A scăpat de 30 de kilograme, iar acum este total schimbată.

,,Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate? Psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”, a povestit Monica Anghel.

