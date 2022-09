Până acum, Monica Bârlădeanu nu are nicio operație estetică și nici nu are de gând să apeleze prea curând la medicul estetician. Actrița este des complimentată și nu trece niciodată fără atragă atenția cu trăsăturile sale. Pentru a arăta impecabil la 43 de ani, Monica are o serie de ritualuri de la care nu se abate niciodată.

În cadrul unui interviu, vedeta de la Antena 1 a dezvăluit că doarme în frig, mai exact, în dormitorul ei temperatura este de 17 grade.

„Aprilia, managera mea, știe și îmi tot zice că reușesc să mă mențin așa pentru că dorm la 17 grade. Dorm în frig. Eu nu am nicio problemă să dorm în frig, sunt pe aer condiționat, pe frig, îmi place pe rece, să fie cât mai rece. Dincolo de asta, îngrijirea pielii pentru mine este pasiunea absolută. Mă pasionează tot ce nu implică intervenții, pentru că dacă intervii, modifici trăsături. Dacă ai modificat trăsături e o problemă. Dar tot ce înseamnă stimulare, potențare a trăsăturilor pe care tu le ai deja, la asta sunt cel mai deschis om. Mă documentez, mă duc fac stimulări, lasere și așa mai departe”, a povestit amuzată Monica Bârlădeanu pentru EGO.ro.

Chiar dacă nu merge la estetician, acrița apelează la proceduri pentru îngrijirea tenului și face destul de des tratamente cosmetice.

„Cei care nu știu, deși sunt sigură că cititoarele voastre sunt super informate, laserele creează niște microleziuni, deci foarte-foarte mici, și aceste microleziuni stimulează colagenul, producția de colagen. În felul acesta ai o producție de colagen reală, palpabilă, vizibilă, din interior. Intrăm în anotimpul în care stimulările astea sunt foarte bine-venite pentru că nu le poți face vara, deoarece sensibilizezi foarte tare tenul”, a mai povestit prezentatoarea de la „Splash! Vedete la apă”.

„Când îmi scriu e-mail-urile dimineața, încep cu masca numărul 1, masca numărul 2 și așa mai departe”

„Apoi ce mai fac, mai fac o chestie cu microneedling (n.r. – rejuvenarea tenului), procedură care înseamnă că 36 de microace, foarte mici, sunt introduse în piele în același timp. De asemenea creează o microleziune și pe același principiu stimulează colagenul și pielea arată într-adevăr remarcabil. Au un efect de lifting absolut fabulos. Dacă vreți într-adevăr să știți lucrurile pe care pariez astea sunt. Dar, dincolo de asta, când îmi scriu e-mail-urile dimineața, încep cu masca numărul 1, masca numărul 2 și așa mai departe”, a continuat să povestească despre procedurile de înfrumusețare.

„Nu m-am dus niciodată la școală machiată”

Chiar dacă gena o ajută, mama ei fiind la fel de frumoasă precum actrița, Monica Bârlădeanu nu se abate de la îngrijirea atentă a pielii sale. Vedeta a început să se machieze după ce a terminat liceul, mai exact când și-a făcut debutul în televiziune.

„Am început cu îngrijirea pielii, nu am început cu make-up să știi. La make-up aveam restricții, nu mă lăsa, dar am început cu îngrijirea pielii, creme mai furam de la mama și mi se părea foarte fain. Dar și mama încuraja treaba asta, adică mă sprijinea în sensul ăsta. Și epilatul țin minte că s-a întâmplat destul de devreme, adică ea mi-a făcut o formă de educație așa activă în sensul ăsta. Nu m-am dus niciodată la școală machiată. În clasa XI-a eram încă la Liceu Pedagogic, adică nimeni din clasă nu era extravagant, eram mai mult niște copii cuminți. Eram doar fete și nici nu prea aveam pentru cine să ne machiem, nu prea aveam băieți, adică na. Am fost pe cumințenie mai degrabă”, a mai declarat actrița.

