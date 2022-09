„Mă pregătesc să filmez chiar acum, luna asta, un film de cinema, un lungmetraj, care o să iasă, probabil, la anul. E foarte fain, îmi place personajul de mor. E o nebună, dar îmi place de ea! Mi se pare simpatică foc, adorabilă. Nebune nu am jucat, era și timpul!

Când zic nebună, mă refer că e o personalitate exuberantă mai degrabă, nu e neapărat clinic bolnavă. Întotdeauna un personaj este un melanj din tine și alte personalități colorate, de care te-ai lovit de-a lungul timpului și slavă Domnului, cunosc suficienți de mulți oameni, încât am așa un fișier în cap cu lucruri interesante pe care le-am observat la alții și care merită puse unui personaj. E un film românesc”, a dezvăluit, pentru Impact.ro, Monica Bârlădeanu.

„Rolul acesta s-a scris special pentru mine. E după o piesă de teatru. Am fost, am văzut piesa, mi-a plăcut enorm de mult, dar regizorul mă știe, adică în sensul acesta”, a explicat actrița cum a fost cooptată în acest proiect pentru marele ecran.

Monica Bârlădeanu, despre studiile sale

“Am studiat teatru la Londra la Royal Academy Dramatical și am făcut un curs special de teatru contemporan. După ce am terminat cursul acesta, am simțit că pentru mine chemarea este tot camera, pentru că se potrivește mai bine cu personalitatea mea.

Felul în care joci în fața unei camere e mult mai subtil decât felul în care trebuie să joci pe scenă. Atunci asta este scara la care eu mă exprim cel mai bine, la o scară mai subtilă, de asta am ales camera”, a spus Monica.

