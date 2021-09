În august 2020, Monica Bârlădeanu povestea într-un interviu la „Vorbește lumea” despre miracolul ce se întâmplase în familia sa. Vărul actriței suferise un accident de mașină, iar duhovnicul ei i-a spus să-i citească Psalmii. „Verișorul meu a avut un accident de mașină, a fost transportat la București. Era în comă, în comă, în comă… Eu eram singura care puteam să merg la el, pentru că ai mei erau toți la Iași. Duhovnicul meu a spus «Te duci și îi citești Psalmi, o catismă pe zi (un capitol – n.r.)». Te duci la un om în comă, care nu are nevoie de mare lucru, nici nu știe că ești acolo. Și îi citesc. Veneam de multe ori de la filmări cu sclipici, cu tocuri și îi citeam. La terapie intensivă și dă-i cu cărticica. La Psalmul 35 a deschis ochii. Am înțepenit! Nu erau șanse să se întâmple asta. Mă uit la el, credeam că se uită prin mine, dar se uita chiar la mine”, a declarat vedeta.

Monica Bârlădeanu a mărturisit că duhovnicul ei i-a schimbat viața și că a echilibrat-o. În familia sa sunt șase preoți, iar ea la 18 ani aplicase să-și ia atestatul pentru a deveni profesoară de religie.

Actrița din serialul „VLAD” difuzat la PRO TV a vorbit despre momentul în care vărul ei s-a trezit din comă, după ce i-a citit Psalmul 35. „Nu cred că am schimbat viața nimănui, realist vorbind. Cred că oamenii se schimbă când decid ei s-o facă sau când sunt constrânși de împrejurări. Iar în situația verișorului meu, ăsta e doar unul dintre lucrurile greu de explicat medical la care am asistat… N-aș vrea să exagerăm nimic”, a spus Monica Bârlădeanu pentru VIVA!.

Cum s-a apropiat Monica Bârlădeanu de Dumnezeu

Pentru Monica Bârlădeanu, Dumnezeu este „dragoste în forma ei pură”. Actrița vorbește cu multă emoție despre Divinitate și redescoperirea lui Dumnezeu a schimbat-o numai în bine.

„Cred că o conexiune cu Divinitatea, în mod normal, ar trebui să-ți adâncească conștiința, să te ajute să lucrezi la tine, să evoluezi spiritual, emoțional… Să dezvolți toleranță, răbdare și să ajungi să judeci din ce în ce mai puțin. Nu știu dacă lucrurile astea s-au întâmplat cu mine, sincer. Iar cum mă percep cei din jur nu prea stau să întreb”, a mai mărturisit vedeta.

