De Andreea Romaniuc Archip,

-Libertatea: Dând timpul înapoi, când ai ajuns în București să îți faci o carieră, cât de greu ți-a fost? Cum te descurcai cu banii? Stăteai cu chirie? Ce joburi ți-ai luat ca să te poți descurca?

-Monica Davidescu: Cu banii, uneori, mai bine, alteori, mai prost. Nu au fost un scop în viață. Am muncit și muncesc pentru ei, sunt o apreciere a muncii mele, îi folosesc unde am nevoie, dar nu fac din asta scopul vieții mele.

Când am venit în București, am făcut figurație la Televiziunea Română, am fost ajutor de magazioner la TVR, am fost secretară la o firmă de consultanță economică, am fost model, dansatoare, prezentatoare, apoi am dat examen la facultate și am rămas în această meserie, care înseamnă mai mult decât o simplă specializare.