În urmă cu doar trei ore, Monica Gabor a postat pe contul ei de Instagram, acolo unde are 112.000 de urmăritori, o imagine care a atras atenția. Ea nu apare în poză, ea e cea care a realizat fotografia. Protagoniștii imaginii sunt cele mai dragi persoane din viața ei. Irina Columbeanu este surprinsă de la spate, lângă ea, în partea dreaptă, stă Anthony, fratele ei vitreg, iar apoi e Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor.

Se pare că cei patru petrec momente fericite în familie, se relaxează jucând baschet într-o cameră special amenajată.

Într-o altă imagine postată recent pe rețelele de socializare, Monica Gabor apare într-o sală de fitness, îmbrăcată într-un costum sport. Și-a pus în evidență silueta, abdomenul perfect sculptat.

S-a zvonit că s-au despărțit

Vara aceasta, Monica Gabor a șters toate imaginile de pe Instagram cu Mr. Pink și așa s-a zvonit că s-a despărțit de iubit. În plus, vedeta a petrecut și mult timp cu Ramona, sora ei. O perioadă au stat în Dubai, iar apoi au mers într-o vacanță în Grecia.

Cu ce se ocupă Monica Gabor în America

În prezent, Monica Gabor predă limba engleză în Statele Unite, e profesoară. Și pe Irina o învață să muncească, să facă economii. Într-un interviu, Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri despre fosta lui soție. „Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată.

Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit. Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20, pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a povestit afaceristul la Prima TV acum câteva luni.

