Înainte să se căsătorească cu Victor Tatoiu, Monica Tatoiu a fost căsătorită cu Radu Stoenescu, însă căsnicia lor a durat doar 3 luni. Invitată în emisiunea online „În oglindă”, prezentată de jurnalistul Mihai Ghiță, femeia de afaceri a povestit despre mariajul scurt pe care l-a avut. Ea a mărturisit că a făcut acest pas în urma unui pariu pe care îl făcuse cu tatăl ei.

„Nu m-am căsătorit că am vrut. Am pus un pariu cu tata. Sunt încăpățânată, mândră, agresivă, adică eu întâi îți dau în cap și pe urmă îți explic de ce. Sunt foarte pasională.

Tata era disperat. (…) Eu duc la alcool mult mai mult decât duce un bărbat. Eu am băgat bărbați sub masă. Cred că procesez alcoolul altfel. Nu m-am îmbătat niciodată. (…) Tata îmi zicea că n-o să mă căsătoresc niciodată în ritmul ăsta. Trebuie să trăiesc, nu pot. Mama era disperată, se ruga la biserică. De asta nu pot să fac politică, dacă intră cineva și află… tot ce este omenesc am făcut la viața mea. Mama s-a rugat pentru mine. Până l-am întâlnit pe Victor, acum 39 de ani. (…) Și zic: «Tata, uită-te!», că tata era în marea conducere «underground» a orașului, «Care zici tu că e cel mai…?» «Radu Stoenescu, el să fie!» Zic: «În trei luni de zile, mă ia de nevastă!». Tata a zis că dacă e așa îmi plătește nu știu cât, facem nuntă, facem nu știu ce.

Eu sunt diabolică, nu e bine. Să mai trăiască mama, să se roage pentru mine. În momentul când eu mă pornesc, eu mă duc până la capăt. Și asta m-a costat în viață. În momentul în care mă apucă furia… l-am convins, m-am căsătorit în septembrie 1977. Făcusem în iunie pariu cu tata, de ziua mea”, a povestit Monica Tatoiu.

Fostul soț a înșelat-o în noaptea nunții

După ce a avut o nuntă ca-n povești, Monica Tatoiu a divorțat după trei luni. Ea a plecat de acasă, pentru că voia să se distreze. Femeia de afaceri a povestit că tatăl ei l-a prins pe Radu Stoenescu cu altă femeie chiar în noaptea nunții lor, însă i-a spus abia la primul termen al divorțului.

„Da, e adevărat că tata l-a prins cu amanta în noaptea nunții… dar nu mi-a spus! Ca să vedeți cum sunt bărbații între ei. Este grupare infracțională organizată. Nuntă, s-a căsătorit fata doctorului cu Radu Stoenescu, laureat al premiului Academiei. Toată floarea… am avut trenă de 20 metri de s-a răsucit în jurul mesei. Am avut două perechi de nași. Am divorțat după 3 luni. Nu mi-a spus tata că Radu m-a înșelat în noaptea nunții. Când am fugit de acasă și am făcut Revelionul în Moldova, am plecat cu un fost iubit… într-o noapte am plecat, nu am mai putut să suport. Eu aveam 21 de ani. Voiam la discotecă, să dansez, să râd. Într-o dimineață mi-am făcut geamantanul și 10 zile ai mei nu au știut de mine. Crăciunul și Revelionul din 1977. Vă dați seama la ce m-am expus? Tata mi-a zis că eu am ales și să suport consecințele. Ce divorț am avut…

„Soțul meu avea o relație dinainte”

Tata când am avut prima înfățișare la divorț, atunci mi-a spus. Soțul meu avea o relație dinainte. Și amanta lui era căsătorită. Radu a fost un băiat excepțional, poate și relația cu mine l-a dat peste cap. S-a căsătorit și după aceea, a făcut și un copil. La un moment dat a avut un derapaj și a încercat să își omoare copilul. A fost un om extrem de inteligent. Despre nuntă s-a vorbit 3 luni, iar despre divorț s-a vorbit 2 ani”, a mai povestit aceasta.

